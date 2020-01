Čína pre šíriaci sa koronavírus uzavtvorí mesto Wu-chan

Peking 23. januára (TASR) - Čína uzatvorí 11-miliónové mesto Wu-chan - epicentrum výskytu nového koronavírusu, na ktorý doposiaľ zomrelo už 17 ľudí a takmer 600 sa nakazilo. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa miestne zdravotnícke zdroje.



Zdravotníci sa obávajú, že nákaza sa bude šíriť čoraz rýchlejšie vzhľadom na to, že stovky miliónov Číňanov sa presúvajú domov na oslavy lunárneho nového roku, ktorý sa začnú v sobotu.



Miestna samospráva vo Wu-chane uviedla, že zastaví dopravu na všetkých sieťach mestskej dopravy, a vo štvrtok od 10.00 h miestneho času (03.00 h SEČ) sú zastavené aj lety z mesta.



Čínske médiá odvysielali zábery, na ktorých je vidieť jeden z najvyťaženejších dopravných uzlov v meste, vlakovú stanicu Chan-kchou - takmer opustenú s uzavretými alebo zatarasenými vstupnými bránami.



Hlavné cesty kontrolujú hliadky, ako povedal pre Reuters jeden z tamojších obyvateľov. Zákaz opustiť mesto však nespomína súkromné autá, ktoré chcú z mesta odísť. Na videách na sociálnych sieťach vidno dlhé rady na benzínových pumpách.



Čínska vláda vyzvala ľudí, aby mesto neopúšťali, ak na to nemajú vážny dôvod.



V protiklade s epidémiou SARS (ťažký akútny respiračný syndróm), ktorá sa v rokoch 2002-2003 rozšírila z Číny do vyše desiatky krajín a zabila okolo 800 ľudí, čínska vláda tentoraz obyvateľov pravidelne informuje, aby zabránila šíreniu paniky.



Počet nových prípadov prudko v Číne rastie. Za zdroj nákazy sa pokladá trhovisko s plodmi mora v stredočínskom meste Wu-chan.



Vírus, ktorý vyvoláva príznaky podobné zápalu pľúc, hlásili už aj v Japonsku, na Filipínach, v Južnej Kórei, na Taiwane, v Thajsku a Spojených štátoch.