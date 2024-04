Čína: Pred konferenciou o Ukrajine je potrebné vykonať ešte veľa práce

Peking 17. apríla (TASR) - Pred mierovou konferenciou o Ukrajine vo Švajčiarsku je potrebné vykonať ešte "veľa práce", vyhlásila v stredu Čína. Ide o reakciu na slová nemeckého kancelára Olafa Scholza, podľa ktorého Peking súhlasil s podporou tejto konferencie. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



"Podľa našich informácií sa príslušné stretnutie stále pripravuje a je potrebné vykonať ešte veľa práce," uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien. Zdôraznil, že podľa Číny je "rokovací stôl jediným východiskom z ukrajinskej krízy".



Nemecký kancelár sa v utorok v závere trojdňovej cesty do Číny stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Vyjadril presvedčenie, že Berlín a Peking by mohli pomôcť dosiahnuť "spravodlivý mier" na Ukrajine.



Mierová konferencia sa bude konať 15. a 16. júna vo švajčiarskom stredisku Bürgenstock. Očakáva sa účasť najvyšších vládnych predstaviteľov z desiatok krajín. Rokovať by mali o pláne, ktorý v uplynulých mesiacoch vypracovali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis.



Švajčiarska vláda uviedla, že na predchádzajúcich rokovaniach o usporiadaní konferencie sa podieľali Európska únia a vyslanci z takzvaného globálneho Juhu vrátane Brazílie, Číny, Etiópie, Indie, Saudskej Arábie a Juhoafrickej republiky.



Rusko dalo jasne najavo, že sa do tejto iniciatívy nezapojí, a označilo ju za zbytočnú. Podľa Moskvy je totiž vzhľadom na jej neúčasť odsúdená na neúspech.



Peking je blízkym spojencom Moskvy. Neustále sa objavujú obvinenia, že čínske spoločnosti dodávajú Rusku takzvaný tovar dvojakého použitia, ktorý sa môže používať na civilné aj vojenské účely.