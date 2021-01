Čína pred rokom v meste Wu-chan potvrdila prvú obeť ochorenia COVID-19

Wu-chan 11. januára (TASR) - Presne pred rokom, 11. januára 2020, oznámila Čína prvé úmrtie v spojitosti s koronavírusom SARS-CoV-2 v meste Wu-chan, informovala v pondelok agentúra AFP.



Tento koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa odvtedy rozšíril do celého sveta a v spojitosti s nákazou zomrelo 1,9 milióna ľudí. Nakazilo sa ich viac ako 90 miliónov.



Nákaza sa začala šíriť zo stredočínskeho mesta Wu-Chan, kde koncom decembra 2019 zaznamenali prvé prípady koronavírusu SARS-CoV-2. Prvé úmrtie Čína potvrdila 11. januára. Obeťou bol 61-ročný muž.



Ten mal podľa AFP spojitosť s mokrým trhom vo Wu-chane, ktorý je spájaný s viacerými z prvých prípadov. V Číne celkovo zomrelo 4634 osôb.



V meste Wu-chan a v okolitej provincii dva týždne po potvrdení prvého úmrtia vyhlásili lockdown - opatrenia obmedzujúce pohyb osôb. Pomocou nich sa Číne odvtedy postupne podarilo dostať pandémiu relatívne pod kontrolu.



Táto krajina však čelí kritike doma i v zahraničí v súvislosti s jej počiatočnými reakciami na vírus vrátane pokusov o umlčanie ľudí, ktorí poskytovali informácie, i za to, že neposkytovala dostatočné údaje o počte prípadov v januári minulého roka, pripomína AFP.



Čínska Národná zdravotnícka komisia v pondelok oznámila, že skupina desiatich vedcov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) tento štvrtok (14. januára) pricestuje do Číny s cieľom skúmať pôvod koronavírusu SARS-CoV-2.



Pevninská Čína podľa pondelňajších správ tamojších zdravotníckych údajov zaznamenala najväčší denný nárast prípadov koronavírusového ochorenia COVID-19 za viac ako päť mesiacov. V meste Š’-ťia-čuang, metropole provincie Che-pej a epicentre nového výskytu koronavírusovej choroby, zaviedli lockdown.