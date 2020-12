Pred čínsky sa postaví moderátor obvinený zo sexuálneho zneužívania

Peking 2. decembra (TASR) - Prípad 27-ročnej Číňanky Čou Siao-süan, ktorá obvinila miestneho televízneho moderátora zo sexuálneho obťažovania, sa po šiestich rokoch od údajného incidentu v stredu dostal pred súd, uviedla agentúra AP.



Podľa analytikov ide o ojedinelý prípad, ktorý by mohol v krajine definovať počiatok hnutia MeToo.



Čou Siao-süan obvinila populárneho moderátora štátnej televízie Ču Ťüna z toho, že ju v roku 2014 násilne pobozkal. Žiada ho preto o verejné ospravedlnenie a finančné odškodnenie vo výške približne 6300 eur. Ten obvinenia odmieta a mladú ženu obvinil z ohovárania a poškodenia jeho reputácie.



"Ak by sme aj prípad nevyhrali, mojou výhrou bude to, že ostatní uvidia, že sú tu ľudia ako ja, ľudia, ktorí sú obeťami rodového násilia," dodala Čou Siao-süan. Podľa analytikov je neobvyklé, aby sa takýto prípad v Číne dostal do takéhoto štádia.



Pred budovou okresného súdu v Pekingu sa zhromaždilo približne 100 ľudí, ktorí mladej Číňanke vyslovili podporu. Veľa z nich držalo plagáty s nápisom #Metoo. Počiatky hnutia sa v Číne datujú do roku 2018, keď vysokoškolská študentka verejne obvinila svojho profesora zo sexuálneho obťažovania. Profesora neskôr z univerzity prepustili, dodáva webová stránka britskej televíznej stanice BBC.



Čínsky zákon zakazuje sexuálne zneužívanie na pracovisku, no len donedávna jeho legálna definícia neexistovala, uviedol Darius Longarino, študent Yaleovej právnickej univerzity, ktorý sa zaoberá zmenou právneho rámca v súvislosti s takýmito prípadmi.



Do dnešného dňa čínske súdy zaznamenali len malý počet prípadov sexuálneho zneužívania. Často sa stáva, že ak pracovisko potrestá údajného násilníka, ten neskôr zažaluje spoločnosť, pre ktorú pracuje, za porušenie pracovnej zmluvy, prípadne za poškodenie jeho reputácie, konštatuje Longarino.