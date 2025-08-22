< sekcia Zahraničie
Čína pred summitom kritizovala hegemonizmus a mocenskú politiku
Autor TASR
Peking 22. augusta (TASR) - Čína v piatok na tlačovej konferencii pred summitom Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) ostro kritizovala „hegemonizmus a mocenskú politiku“, ktoré podľa nej stále ovplyvňujú svetovú politiku. Vrcholové stretnutie, na ktorom sa očakáva účasť viac ako dvadsiatky svetových lídrov, sa uskutoční od 31. augusta do 1. septembra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Na summit v čínskom meste Tchien-ťin by mali doraziť ruský prezident Vladimir Putin, indický premiér Naréndra Módí a zúčastniť by sa na ňom mali vrcholoví politici z ďalších členských štátov – Bieloruska, Iránu, Kazachstanu, Pakistanu, Kirgizska, Tadžikistanu a Uzbekistanu. Pozvané však budú aj nečlenské štáty ako Turecko alebo Vietnam a na summit pricestuje aj generálny tajomník OSN António Guterres a šéfovia ďalších medzinárodných organizácií. Hlavný prejav prednesie čínsky prezident Si Ťin-pching.
Čína dúfa, že prostredníctvom summitu „podnieti dynamiku spolupráce a že vďaka stabilite a odolnosti ŠOS bude môcť reagovať na neisté a nepredvídateľné faktory v medzinárodnom prostredí“, povedal novinárom predstaviteľ čínskeho ministerstva zahraničných vecí Liou Pin.
„Dnešný svet stále ovplyvňujú zastarané myšlienkové pochody hegemónie a mocenskej politiky, pričom niektoré krajiny sa snažia uprednostňovať svoje vlastné záujmy pred záujmami ostatných, čo vážne ohrozuje svetový mier a stabilitu,“ uviedol Liou. „Čím je medzinárodná situácia zložitejšia a turbulentnejšia, tým viac krajiny potrebujú posilňovať solidaritu a spoluprácu na podporu spoločného rozvoja,“ dodal.
