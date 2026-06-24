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Čína predbehla USA v rebríčku najrýchlejších superpočítačov
Čínsky systém s názvom LineShine sa umiestnil na čele ostro sledovaného rebríčka TOP500, ktorý bol zverejnený v pondelok na významnej konferencii v nemeckom Hamburgu.
Autor TASR
Peking/Washington 24. júna (TASR) - Čína obsadila prvé miesto v rebríčku najrýchlejších superpočítačov na svete. Podarilo sa jej tak ukončiť takmer desaťročnú dominanciu USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Čínsky systém s názvom LineShine sa umiestnil na čele ostro sledovaného rebríčka TOP500, ktorý bol zverejnený v pondelok na významnej konferencii v nemeckom Hamburgu. Naposledy v ňom Čína viedla v roku 2017. Rebríček sa zverejňuje dvakrát ročne od roku 1993 a slúži ako neformálna tabuľka výsledkov svetových superveľmocí v oblasti výpočtovej techniky, píše AFP.
Na druhom mieste skončil doterajší držiteľ vedúceho postavenia, zariadenie El Capitan amerického ministerstva energetiky, ktoré je umiestnené v Národnom laboratóriu Lawrenca Livermorea v Kalifornii a ktoré vláda USA využíva na rozvoj a udržiavanie svojich zásob jadrových zbraní.
Spojené štáty stále držia aj tretiu a štvrtú priečku v onom rebríčku. Prvú päťku uzatvára nemecký JUPITER Booster.
Systém LineShine sa nachádza v meste Šen-čen a využíva iba čipy vyvinuté v Číne. Zrejme preto odborníci citovaní agentúrou Reuters uviedli, že prvenstvo v rebríčku najvýkonnejších superpočítačov na svete možno viac vypovedá o snahe Číny preukázať sebestačnosť v oblasti výpočtovej techniky než o jej postavení v celosvetovom závode v oblasti umelej inteligencie (AI).
Superpočítače sa po celé desaťročia skladali z mnohých samostatných strojov, ktoré riešili zložité vedecké problémy a boli prevažne doménou národných ústavov a univerzít. Na zaradenie do rebríčka TOP500 musia prevádzkovatelia superpočítačov vykonať sériu referenčných testov, ktorých cieľom je napodobniť takúto prácu.
Spoločnosti, ako sú Microsoft, Amazon či Google, však podľa Reuters v posledných rokoch vybudovali vlastné obrovské počítače, ktoré namiesto vedeckých úloh prispôsobili na účely AI. Väčšina z týchto firiem sa nerozhodla zapojiť do súťaže o miesto v rebríčku TOP500.
Čínsky systém s názvom LineShine sa umiestnil na čele ostro sledovaného rebríčka TOP500, ktorý bol zverejnený v pondelok na významnej konferencii v nemeckom Hamburgu. Naposledy v ňom Čína viedla v roku 2017. Rebríček sa zverejňuje dvakrát ročne od roku 1993 a slúži ako neformálna tabuľka výsledkov svetových superveľmocí v oblasti výpočtovej techniky, píše AFP.
Na druhom mieste skončil doterajší držiteľ vedúceho postavenia, zariadenie El Capitan amerického ministerstva energetiky, ktoré je umiestnené v Národnom laboratóriu Lawrenca Livermorea v Kalifornii a ktoré vláda USA využíva na rozvoj a udržiavanie svojich zásob jadrových zbraní.
Spojené štáty stále držia aj tretiu a štvrtú priečku v onom rebríčku. Prvú päťku uzatvára nemecký JUPITER Booster.
Systém LineShine sa nachádza v meste Šen-čen a využíva iba čipy vyvinuté v Číne. Zrejme preto odborníci citovaní agentúrou Reuters uviedli, že prvenstvo v rebríčku najvýkonnejších superpočítačov na svete možno viac vypovedá o snahe Číny preukázať sebestačnosť v oblasti výpočtovej techniky než o jej postavení v celosvetovom závode v oblasti umelej inteligencie (AI).
Superpočítače sa po celé desaťročia skladali z mnohých samostatných strojov, ktoré riešili zložité vedecké problémy a boli prevažne doménou národných ústavov a univerzít. Na zaradenie do rebríčka TOP500 musia prevádzkovatelia superpočítačov vykonať sériu referenčných testov, ktorých cieľom je napodobniť takúto prácu.
Spoločnosti, ako sú Microsoft, Amazon či Google, však podľa Reuters v posledných rokoch vybudovali vlastné obrovské počítače, ktoré namiesto vedeckých úloh prispôsobili na účely AI. Väčšina z týchto firiem sa nerozhodla zapojiť do súťaže o miesto v rebríčku TOP500.