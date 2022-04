Čína: Predbežné vyšetrovanie nezistilo príčinu nehody lietadla

Vojaci prehľadávajú trosky na mieste pádu lietadla MU5735 čínskej leteckej spoločnosti Eastern Airlines v okrese Tcheng-sien na juhu Číny v utorok 22. marca 2022. Foto: TASR/AP

Záchranári a dobrovoľníci si tromi minútami ticha uctievajú pamiatku 132 obetí havárie čínskeho lietadla, ktoré sa z doposiaľ neobjasnených príčin zrútilo na juhu Číny pred piatimi dňami, na mieste zrútenia v čínskom okrese Tcheng-sien 27. marca 2022. Foto: TASR/AP

Peking 20. apríla (TASR) - Predbežné vyšetrovanie nezistilo príčinu havárie lietadla leteckej spoločnosti China Eastern Airlines, ktoré sa zrútilo koncom marca v odľahlej horskej oblasti na juhu Číny. Vyplýva to zo správy o vyšetrovaní zverejnenej v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.Lietadlo smerujúce z čínskeho mesta Kchun-ming do mesta Kuang-čou sa zrútilo 21. marca neďaleko mesta Wu-čou na juhu Číny. V čase nehody sa na jeho palube nachádzalo 132 ľudí. Podľa agentúry AFP ide o najtragickejšiu nehodu lietadla, ku ktorej prišlo v Číne za posledných 30 rokov.Na mieste havárie sa vyšetrovateľom podarilo nájsť oba záznamníky letových údajov - čierne skrinky. Tie boli poslané na analýzu do Spojených štátov v snahe zistiť príčinu náhleho pádu lietadla. Obe čierne skrinky sa boli však pri nehode vážne poškodené, a preto ešte stále prebieha analýzy údajov, ktoré zozbierali.Stručná správa Čínskeho úradu pre civilné letectvo (CAAC) zverejnená v stredu však neposkytla bližšie detaily týkajúcej sa možnej príčiny nehody.Vyšetrovateľom sa doposiaľ podarilo zistiť, že výber posádky lietadla ako i zamestnancov údržbyuvádza sa v správe. Pred letom nebola tiež hlásená chyba, náklad lietadla nebol označený ako nebezpečný a neboli zaznamenané ani abnormality pri prevádzke navigačných a monitorovacích zariadení, uvádza CAAC.Spoločnosť China Eastern už skôr uviedla, že ani jeden z pilotov lietadla nie je zo zavinenia nehody podozrivý. Lietadlo sa zrútilo po tom, ako stratilo spojenie s kontrolnou vežou. Podľa údajov portálu FlightRadar24.com sa lietadlo s označením MU5735 nachádzalo vo výške približne deväť kilometrov, keď začalo prudko klesať, a za niečo vyše minúty stratilo viac ako šesť výškových kilometrov.