Čína predĺži bezvízový styk do konca roka 2026, týka sa aj SR
Autor TASR
Peking 3. novembra (TASR) - Čína predĺži svoju jednostrannú politiku bezvízového styku pre 45 krajín a teritórií vrátane Slovenska, Francúzska a Nemecka do 31. decembra 2026, oznámilo v pondelok čínske ministerstvo zahraničných vecí. Program bude po novom zahŕňať aj Švédsko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Predĺženie, bez ktorého by bezvízový režim pre viacero krajín skončil koncom tohto roka a ktoré nadobudne účinnosť 10. novembra, sa vzťahuje na 32 európskych krajín, Austráliu, Nový Zéland, Japonsko, Južnú Kóreu a niekoľko štátov Južnej Ameriky a Perzského zálivu.
Bez potreby vybavovania víz môžu návštevníci z uvedených krajín vstúpiť do Číny za účelom obchodu, turizmu, rodinných návštev alebo tranzitu na dobu, ktorá nepresiahne 30 dní. Z rozhodnutia čínskej vlády vyplýva, že pre občanov SR sa dĺžka pobytu, ktorú vlaňajšia dohoda stanovila na nanajvýš 15 dní, takisto zvýši na 30 dní.
Táto politika je súčasťou snáh Pekingu prilákať zahraničných návštevníkov, oživiť sektor cestovného ruchu, ktorý utrpel v dôsledku prísnych opatrení počas pandémie ochorenia COVID-19, a posilniť zahraničnú angažovanosť, poznamenala agentúra Reuters.
