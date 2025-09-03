Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šéf juhokórejského parlamentu a vodca Severnej Kórey si podali ruky

Na snímke severokórejský vodca Kim Čong-un. Foto: TASR/AP

Predseda juhokórejského parlamentu spolu s prezidentom I Če-mjongom vyzýva na obnovenie dialógu medzi Soulom a Pchjongjangom po období mimoriadne napätých vzťahov.

Soul 3. septembra (TASR) – Severokórejský vodca Kim Čong-un si v stredu počas návštevy Pekingu podal ruku s predsedom juhokórejského Národného zhromaždenia U Won-sikom. Potvrdila to kancelária predsedu parlamentu, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a Jonhap.

Politici sa krátko pozdravili pred vojenskou prehliadkou pri príležitosti 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny, na ktorej sa v čínskej metropole zúčastnili. U Won-sik na podujatí zastupoval Južnú Kóreu.

Predseda juhokórejského parlamentu spolu s prezidentom I Če-mjongom vyzýva na obnovenie dialógu medzi Soulom a Pchjongjangom po období mimoriadne napätých vzťahov. Severná Kórea (KĽDR) dosiaľ návrhy Soulu odmieta a vyhlasuje, že o rozhovory s Južnou Kóreou nemá záujem.

U Won-sik Kimovi podľa svedkov povedal, že od ich poslednej schôdzky na summite severokórejského lídra s vtedajším juhokórejským prezidentom Mun Če-inom v roku 2018, prešlo už sedem rokov. Kim mu údajne odpovedal len „áno“, informovala Jonhap.

Predseda juhokórejského Národného zhromaždenia sa v Pekingu podľa svojej kancelárie stretol aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý sa ho pýtal, či má nejaký odkaz, ktorý by mohol odovzdať severokórejskému lídrovi. U Won-sik reagoval, že v súčasnosti je napriek ťažkej situácii veľmi dôležité budovať mier na Kórejskom polostrove.

Kremeľ neskôr uviedol, že U a Putin nemali oficiálne stretnutie, ale zrejme si len vymenili krátke pozdravy.

Čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga pozval U Won-sik počas vzájomnej schôdzky na septembrový summit organizácie Ázijsko-tichomorská hospodárska spolupráca (APEC) v juhokórejskom meste Kjongdžu.
