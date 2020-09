Čína predstavila globálnu iniciatívu ochrany dát

Kuang-čou 12. septembra (TASR) - Čína v utorok (8. 9.) spustila globálnu iniciatívu týkajúcu sa bezpečnosti dát. Peking načrtol princípy narábania s údajmi v oblastiach od osobných údajov až po špionáž.



Rámec ochrany dát predstavil čínsky minister zahraničných vecí Wang I a prichádza v čase, keď USA vyvíjajú tlak na veľké čínske technologické spoločnosti a snažia sa presvedčiť krajiny po celom svete, aby ich blokovali.



Čínska osembodová iniciatíva napríklad odsudzuje používanie technológií na poškodenie kritickej infraštruktúry inej krajiny alebo krádež údajov. Takisto chce, aby sa zabezpečilo, že poskytovatelia služieb nebudú do svojich produktov inštalovať takzvané zadné vrátka (backdoor) a nelegálne získavať údaje používateľov.



Wang I tiež uviedol, že cieľom iniciatívy je zabrániť aktivitám, ktoré porušujú ochranu osobných údajov a postaviť sa proti používaniu technológií na masové sledovanie iných štátov. Firmy by tiež mali rešpektovať zákony krajín, v ktorých pôsobia, vlády by nemali nútiť domáce firmy, aby na ich území ukladali dáta získané v zahraničí.



USA tvrdia, že čínske technologické spoločnosti ohrozujú národnú bezpečnosť, pretože nazhromaždené údaje o používateľoch posielajú do Pekingu. Wang I uviedol, že Peking nikdy od čínskych firiem nepožadoval ani nebude požadovať údaje zozbierané v zahraničí.



Čína má svoje vlastné pravidlá týkajúce sa cenzúry a narábania s dátami. Jej systém Great Firewall blokuje napríklad služby Google a Facebooku a čínski cenzori pravidelne nariaďujú domácim internetovým firmám vymazanie obsahu.