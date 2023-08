Čína predvolala japonského veľvyslanca pre vypúšťanie vody z Fukušimy

Peking 22. augusta (TASR) - Čína si v utorok predvolala japonského veľvyslanca Hidea Tarumiho po tom, ako japonská vláda oznámila, že vo štvrtok začne vypúšťať upravenú rádioaktívnu odpadovú vodu z elektrárne Fukušima do Tichého oceánu. Informovalo o tom čínske ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Čína už v priebehu utorka obvinila Japonsko z plánovania vypúšťania kontaminovanej vody do oceánu. "Oceán je spoločným majetkom celého ľudstva, nie miestom, kde by Japonsko svojvoľne vypúšťalo jadrovo kontaminovanú vodu," uviedol v tejto súvislosti hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin.



Peking bude podľa Wanga reagovať prijatím "nevyhnutných opatrení na ochranu morského prostredia, bezpečnosti potravín a verejného zdravia".



Japonská vláda avizovala, že z elektrárne Fukušima plánuje vypustiť 1,34 milióna ton upravenej rádioaktívnej odpadovej vody. S vypúšťaním sa začne takmer 12 a pol roka po jadrovej katastrofe v elektrárni Fukušima, ktorú v marci 2011 spôsobilo silné zemetrasenie a následná vlna cunami.



Voda, ktorá je v areáli elektrárne uskladnená v asi tisíc nádržiach, je stále mierne rádioaktívna a pred vypustením do oceánu ju zriedia, aby rádioaktivita dosiahla bezpečné hodnoty a znížil sa tak jej možný vplyv na životné prostredie. Vypúšťanie má trvať desiatky rokov.