Čína prepustila päticu zamestnancov americkej firmy Mintz Group

Peking 25. marca (TASR) - Čína po dvoch rokoch prepustila piatich miestnych zamestnancov americkej firmy Mintz Group, ktorých zadržala počas zásahov proti zahraničným spoločnostiam s nadnárodnými väzbami. Informovala o tom agentúra AFP.



Čínske úrady v marci 2023 vzali do väzby päticu čínskych zamestnancov pekinskej kancelárie Mintz Group a prinútili firmu ukončiť svoju tamojšiu činnosť. Čínske ministerstvo zahraničných vecí následne bez ďalších podrobností uviedlo, že spoločnosť vyšetruje pre podozrivé nezákonné aktivity.



Agentúra Reuters v tom istom roku s odvolaním sa na nemenované zdroje informovala, že Mintz Group sa angažovala pri preverovaní možného využívania nútenej práce v dodávateľských reťazcoch prepojených s čínskym regiónom Sin-ťiang.



"Podľa našich informácií boli všetci zadržaní zamestnanci spoločnosti Mintz Group v Pekingu, všetci čínski štátni príslušníci, prepustení," uviedol v utorok vo vyhlásení jej hovorca.



Spoločnosť so sídlom v New Yorku sa špecializuje na vyšetrovanie podvodov, korupcie a obvinení z porušenia pracovnej disciplíny, ako aj na preverovanie informácií. Vo svojich 12 pobočkách vo svete zamestnáva viac než 280 ľudí.



Čínske úrady sa v roku 2023 zamerali aj na ďalšie americké firmy. Zadržanie uvedenej pätice sa podľa stanice CNN ukázalo ako začiatok rozsiahleho zásahu proti poradenským spoločnostiam a podnikom vykonávajúcim komplexnú kontrolu (due diligence), okrem iných aj pobočiek Bain & Company v Šanghaji a Capvision Partners.