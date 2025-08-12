Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čína prerušuje kontakty s prezidentom ČR pre schôdzku s dalajlámom

.
Na snímke Jeho Svätosť XIV. dalajláma. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zatiaľ čo pre Tibeťanov je dalajláma vodcom, symbolom a stelesnením boja za tibetskú autonómiu, pre Peking je nebezpečným separatistom vnášajúcim do Číny nestabilitu.

Peking/Praha 12. augusta (TASR) - Čínske ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že prerušuje všetky kontakty s českým prezidentom Petrom Pavlom pre jeho nedávne stretnutie s tibetským duchovným vodcom dalajlámom v Indii. Píše o tom TASR na základe správ televízie ČT24, servera Novinky.cz a vyjadrenia čínskeho ministerstva zahraničných vecí.

„Napriek opakovaným protestom a silnému nesúhlasu Číny odišiel český prezident Petr Pavel do Indie, aby sa stretol s dalajlámom. Je to v rozpore s politickým záväzkom českej vlády voči čínskej vláde a poškodzuje suverenitu a územnú celistvosť Číny,“ uviedol hovorca čínskeho ministerstva Lin Ťien.

„Čína to dôrazne odsudzuje, odmieta a českej strany podala vážny protest. Vzhľadom na závažnosť provokatívneho konania Petra Pavla sa Čína rozhodla prerušiť s ním všetky kontakty,“ dodal.

Pavel sa s dalajlámom stretol v jeho indickom exile, aby mu zablahoželal k 90. narodeninám. Išlo o súkromnú cestu, na ktorú sa vydal po oficiálnej štátnej návšteve Japonska.

Portál Novinky uvádza, že súčasný 14. tibetský dalajláma bol dlhoročným priateľom bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Duchovný vodca v minulosti taktiež niekoľkokrát osobne navštívil Českú republiku, naposledy v roku 2016.

Dalajláma, občianskym menom Tändzin Gjamccho, po krvavom potlačení tibetského povstania 10. marca 1959 opustil Tibet a usadil sa v meste Dharamsála na severe Indie, ktorá mu poskytla útočisko. Dalajlámu nasledovalo asi 80.000 krajanov.

