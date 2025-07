Čína preveruje zadržanie dvoch svojich občanov pre údajnú špionáž

Peking 10. júla (TASR) - Čína vo štvrtok uviedla, že stále „preveruje“ prípad zadržania dvoch Číňanov na Ukrajine pre údajný pokus prepašovať dokumenty o raketovej technológii ukrajinského námorníctva do Pekingu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Pokiaľ boli čínski občania zapojení, budeme... chrániť legitímne práva a záujmy čínskych občanov v súlade so zákonom,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Číny Mao Ning.



Vzťahy medzi Kyjevom a Pekingom ako kľúčovým spojencom Ruska sú napäté, pripomína AFP. Ukrajina a krajiny Západu Čínu obviňujú, že Moskve pomáha v jej vojne proti Kyjevu prostredníctvom obchodu a dodávok technológií. Ukrajina tiež tvrdí, že ruská armáda naverbovala desiatky čínskych občanov, aby bojovali na jej strane.



Ukrajinská tajná služba SBU v stredu uviedla, že mladším z dvojice je 24-ročný bývalý študent technickej univerzity v Kyjeve. Podľa SBU za ním z Číny pricestoval na Ukrajinu otec, aby koordinoval jeho „špionážne aktivity“. Údajne sa „pokúšali nelegálne vyviezť tajnú dokumentáciu o ukrajinskom raketovom systéme RK-360MC Neptún do Číny“, uviedla tajná služba.



Moskva a Peking uzavreli „bezhraničné“ partnerstvo krátko pred začiatkom ruskej invázie vo februári 2022. Odvtedy prehĺbili politickú, vojenskú i hospodársku spoluprácu.