Čínsky prezident označil vstup do OSN za víťazstvo čínskeho ľudu

Peking 25. októbra (TASR) – Čínsky prezident Si Ťin-pching v pondelok pri príležitosti 50. výročia vstupu Číny do Organizácie Spojených národov v slávnostnom prejave uviedol, že to bolo „víťazstvo pre čínsky ľud". Informovala o tom agentúra DPA.



Bezpečnostná rada OSN 25. októbra 1971 prijala rezolúciu číslo 2758, ktorou podľa čínskeho prezidenta uznala predstaviteľov Čínskej ľudovej republiky, založenej v roku 1949, za „jediných legitímnych predstaviteľov Číny na pôde OSN".



Pre „novú Čínu" to bola „veľká udalosť", keď získala právoplatné kreslo v OSN, dodal Si.



Čínsky prezident v prejave výslovne nespomenul Taiwan, podotkla DPA. Vstup Číny do OSN v tom čase znamenal, že predstavitelia Taiwanu, oficiálne známeho ako Čínska republika, boli z procesu vylúčení.



Čínska vláda považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu a neuznáva jeho demokraticky zvolenú vládu. Oba štáty vznikli po občianskej vojne v roku 1949, v dôsledku ktorej sa komunisti dostali k moci v pevninskej Číne a nacionalisti vedený generálom Čankajškom ušli na Taiwan.



Peking pohrozil, že v záujme dosiahnutia „opätovného zjednotenia" môže Taiwan obsadiť, pripomína DPA.