Čína pri Taiwane nasadila v máji lietadlové lode, tvrdí Tchaj-pej

Tchaj-pej 2. júna (TASR) - Čína v máji nasadila dve skupiny lietadlových lodí a desiatky ďalších plavidiel severne a južne od Taiwanu, uviedol v pondelok nemenovaný taiwanský predstaviteľ bezpečnostných zložiek. Peking sa podľa neho týmito krokmi snaží zvýšiť vojenský tlak na samosprávny ostrov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Od 1. do 27. mája Taiwan monitoroval až 70 čínskych lodí vrátane vojenských plavidiel od Žltého mora po Juhočínske more, uviedol taiwanský bezpečnostný predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Podľa neho bolo cieľom Pekingu vyvinúť „komplexný a maximálny tlak“.



Peking v posledných rokoch zintenzívnil nasadzovanie stíhačiek a vojnových lodí v okolí Taiwanu, pričom tlačí na Tchaj-pej, aby akceptoval jeho nároky na zvrchovanosť nad ostrovom.



„V priemere sa v oblasti pohybovalo 50 až 70 vojenských plavidiel a (čínskych) štátnych lodí, zaznamenané boli aj lety rôznych vojenských lietadiel, ktoré nepretržite vykonávali nátlakové operácie,“ uviedol zdroj.



Ďalších 30 čínskych plavidiel bez označenia, dokladov alebo prístavnej registrácie bolo 19. mája spozorovaných blízko Peskadorských ostrovov spravovaných Tchaj-pejom. Podľa údajov taiwanského ministerstva obrany sa počas mája objavilo v blízkosti ostrova celkovo 75 čínskych vojenských lietadiel.



Tieto aktivity Číny sa časovo prekrývali s prejavom taiwanského prezidenta Laj Čching-te, ktorý 20. mája oslávil svoj prvý rok v úrade, a zároveň predchádzali výročnému bezpečnostnému fóru Dialóg Šangri-La, ktoré sa cez víkend konalo v Singapure.



Americký minister obrany Pete Hegseth na fóre Dialóg Šangri-La povedal, že Čína sa podľa všetkého pripravuje na použitie vojenskej sily s cieľom narušiť rovnováhu síl v Ázii.



Peking, ktorý na summit nevyslal svojho ministra obrany Tung Ťüna, v tejto súvislosti varoval Washington, že „by sa nemal zahrávať s ohňom“.



Čína od nástupu Laja do funkcie uskutočnila niekoľko rozsiahlych vojenských cvičení v okolí Taiwanu.