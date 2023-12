Pri zrážke dvoch vlakov metra v Pekingu sa zranilo 515 cestujúcich

Peking 15. decembra (TASR) - Viac ako 500 ľudí utrpelo zranenia pri zrážke dvoch vlakov metra v Pekingu počas hustého sneženia. So zlomeninami skončilo 102 osôb. V piatok to uviedli miestne úrady, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



K zrážke došlo vo štvrtok večer miestneho času v nadzemnej časti linky metra Čchang-pching v hornatej západnej časti Pekingu.



Pre klzké koľaje začala jedna vlaková súprava automaticky brzdiť a nasledujúca súprava na klesajúcom úseku nedokázala včas zabrzdiť. Všetkých cestujúcich evakuovali do 23.00 h miestneho času, opísal situáciu mestský dopravný úrad.



Zranenia utrpelo 515 ľudí, z nich bolo v piatok ráno hospitalizovaných 67 a ďalších 25 zostalo na pozorovaní.



Husté sneženie zasiahlo Peking v stredu, čo viedlo k zatvoreniu škôl a obmedzeniam vo vlakovej doprave.



V čínskej metropole a okolitých oblastiach platia výstrahy pred zľadovatenými cestami, extrémnymi mrazmi a ďalších snežením. Teploty v Pekingu môžu v noci klesnúť na - 11 stupňov Celzia. V dôsledku snehovej víchrice, ktorá zasiahla severnú Čínu, zatiaľ úrady nehlásili obete.