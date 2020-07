Čína bude reagovať na možné kroky Británie v súvislosti s Hongkongom

Londýn 2. júla (TASR) – Čína prijme protiopatrenia voči Británii, ak Londýn rozšíri práva prisťahovalcov z Hongkongu a zjednoduší pre nich nadobudnutie britského občianstva, ako to avizoval britský premiér Boris Johnson, informovala vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie čínskeho veľvyslanectva v Británii.



„Ak britská strana urobí unilaterálne zmeny v príslušnej praxi, poruší tým vlastné sľuby, rovnako ako aj medzinárodné právo a základné normy upravujúce medzinárodné vzťahy," píše sa vo vyhlásení.



„Sme rozhodne proti tomu a vyhradzujeme si právo prijať príslušné opatrenia," uviedlo veľvyslanectvo, pričom nespresnilo konkrétne detaily prípadných protiopatrení.



Boris Johnson v stredu oznámil, že Británia rozšíri práva prisťahovalcov z Hongkongu. Ide o reakciu britskej vlády na schválenie sporného čínskeho zákona o národnej bezpečnosti pre Hongkong.



Londýn už skôr prisľúbil, že ak Čína presadí nový zákon, umožní ľuďom so štatútom občana zámorského územia Spojeného kráľovstva, aby prišli do Británie žiť a pracovať na päť rokov a následne požiadať o občianstvo.



„Presne toto teraz urobíme," povedal Johnson v britskom parlamente. Dodal, že nový čínsky zákon je závažným porušením autonómie Hongkongu, bývalého britského územia.



Zákon o národnej bezpečnosti zakazuje v Hongkongu aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči ústrednej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Podľa kritikov tento zákon obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp jedna krajina, dva systémy. Mnohí sa obávajú, že zákon bude v Hongkongu použitý na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.