Čína pripojila dva nové torpédoborce k flotile zameranej na Taiwan
Ide o najväčšie hladinové bojové lode čínskych námorných síl s výtlakom 10.000 ton, ktoré sú schopné niesť 112 vertikálnych odpaľovacích systémov (VLS).
Autor TASR
Peking 12. marca (TASR) - Čínske vojnové loďstvo predstavilo v aktívnej službe dva nové torpédoborce triedy 055 Tung-kuan (109) a An-čching (110). Vyplýva to zo záberov, ktoré odvysielala štátna televízia z námorných cvičení spolu s ďalšími loďami. TASR o tom píše podľa webu US Naval Institute.
Počet torpédoborcov Čínskej ľudovej republiky triedy 055 sa zvýšil z ôsmich na desať. Dve nové lode sú pridelené do flotily Východného veliteľstva vojenských operácií v oblasti Taiwanu a sporných území s Japonskom. Môžu koordinovať protivzdušnú obranu flotily a poskytovať včasné varovania iným lodiam. Zvyčajne operujú po boku lietadlových lodí a chránia ich pred leteckými hrozbami.
Ide o najväčšie hladinové bojové lode čínskych námorných síl s výtlakom 10.000 ton, ktoré sú schopné niesť 112 vertikálnych odpaľovacích systémov (VLS). Prvú loď tejto triedy Nan-čchang (101) uviedli do prevádzky v roku 2020 a očakáva sa, že Peking rozšíri ich celkový počet na najmenej 16 lodí. Majú slúžiť ako obrana proti nepriateľským úderným skupinám lietadlových lodí.
Okrem vylepšených schopností protivzdušnej obrany podporujú aj hypersonické úderné misie vďaka vyzbrojeniu novou balistickou strelou YJ-20 s dosahom 1500 až 2000 kilometrov. Bunky VLS môžu tiež niesť strely s plochou dráhou letu dlhého doletu YJ-18 a CJ-10.
