Čína pripravuje spustenie prvej jadrovej ponorky typu 095 do prevádzky
Londýnsky Inštitút pre štúdium vojny (ISW) sa odvolal na analýzu satelitných snímok z februára, podľa ktorých sa ponorka presunula do štartovacieho priestoru lodenice.
Autor TASR
Londýn 3. marca (TASR) - Satelitné snímky ukazujú prípravy na spustenie do prevádzky prvej čínskej útočnej ponorky s jadrovým pohonom typu 095 v lodenici Bohai v prístave Huludao v severočínskej provincii Liao-ning. TASR o tom píše podľa webu armyrecognition.
Londýnsky Inštitút pre štúdium vojny (ISW) sa odvolal na analýzu satelitných snímok z februára, podľa ktorých sa ponorka presunula do štartovacieho priestoru lodenice. Jadrová útočná ponorka novej generácie typ 095 je určená na rozšírenie čínskej podmorskej útočnej kapacity v západnom Pacifiku počas komplikovanej situácie v oblasti Taiwanu.
Príprava na spustenie môže pre Peking podľa ISW znamenať potvrdenie rýchleho tempa výroby jadrových ponoriek. Priestor v montážnych halách lodenice teoreticky umožňuje umiestnenie 20 trupov ponoriek.
Tento typ jadrovej ponorky má zadné usporiadanie riadiacich plôch v tvare X. Nahrádzajú krížové kormidlá používané na predchádzajúcich čínskych jadrových ponorkách, čo zlepšuje ich manévrovateľnosť.
Celková dĺžka ponorky sa odhaduje na 110 až 115 metrov so šírkou 12 až 13 metrov, čo znamená pri ponorení výtlak 9000 až 10.000 ton. Oproti doterajším typom sa zväčšuje vnútorný objem pre pohon, senzory a integráciu zbraní.
Podľa odhadov zo satelitných snímok má ponorka 18 buniek vertikálneho odpaľovacieho systému pre protilodné a pozemné strely s plochou dráhou letu. Predchádzajúci typ ponoriek 093B nesie 12 vertikálnych odpaľovacích buniek v trojradovom usporiadaní.
Na základe dostupných informácií konštrukčné prvky ponorky naznačujú použitie prúdového motora namiesto tradičnej vrtule, čo zoslabuje jej akustickú stopu vo vyšších rýchlostiach a znižuje možnosť detekcie nepriateľom.
