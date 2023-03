Čína prirovnáva možné dodávky zbraní Rusku k spolupráci USA a Taiwanu

Peking 7. marca (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Čchin Kang v utorok vyzval na riešenie konfliktu na Ukrajine prostredníctvom mierových rokovaní. Možné dodávky zbraní z Číny do Ruska zároveň prirovnal k predaju amerických zbraní Taiwanu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a stanice CNN.



Podľa neho v spojitosti s konfliktom na Ukrajine musia byť rešpektované "zákonné záujmy všetkých strán". Čína touto slovnou formuláciou zvyčajne dáva najavo svoju podporu Rusku, komentuje DPA.



"Čína túto krízu nevytvorila. Nie je účastníckou stranou krízy a žiadnej zo strán nedodala zbrane," povedal Čchin Kang na výročnom kongrese Čínskeho ľudového politického poradného zhromaždenia (CPPCC) v Pekingu. Takisto označil za neprijateľné, aby bola Čína v tejto súvislosti z niečoho obviňovaná či sankciovaná.



"Konflikt, sankcie a nátlak problém nevyriešia," povedal čínsky minister a dodal, že potrebný je pokoj, racionalita a dialóg.



Pokusy vysokopostavených predstaviteľom USA o zásahy do vecí týkajúcich sa Taiwanu označil za absurdné. Taiwan je podľa jeho slov záležitosťou Číny. "Žiadna iná krajina nemá právo do toho zasahovať," povedal. Takisto pripomenul postoj Pekingu, ktorý nevylučuje použitie sily na získanie kontroly nad týmto ostrovom.



Taiwan má vlastnú vládu od roku 1949. Peking však tento ostrov s približne 23 miliónmi obyvateľov považuje za súčasť územia jedinej Číny.