Čína prisľúbila podporu WHO po Trumpovom oznámení o vystúpení USA

Peking 21. januára (TASR) - Čína v utorok prisľúbila podporu Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) po tom, čo americký prezident Donald Trump podpísal nariadenie o vystúpení USA z tejto organizácie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Úloha WHO by sa mala iba posilňovať, nie oslabovať," vyhlásil hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun. Podľa jeho slov bude "Čína vždy podporovať WHO pri plnení jej povinností... a pracovať na budovaní spoločnej komunity zdravia pre ľudstvo".



Vo vyhlásení z Bieleho domu po inaugurácii Trump vyhlásil, že Spojené štáty do WHO prispievali neúmerne viac ako Čína.



"Nemôžeme WHO zefektívniť tým, že z nej vystúpime," napísal na platforme X Tom Frieden, bývalý zdravotnícky predstaviteľ z administratívy exprezidenta Baracka Obamu. "Rozhodnutie odstúpiť oslabuje vplyv Ameriky, zvyšuje riziko smrteľnej pandémie a znižuje bezpečnosť nás všetkých," varoval.



Čína zároveň vyjadrila obavy z rozhodnutia Spojených štátov o odstúpení od parížskej klimatickej dohody, k čomu došlo už po druhý raz. "Zmena klímy je spoločnou výzvou, s ktorou bojuje celé ľudstvo, a žiadna krajina nemôže zostať bez dôsledkov alebo vyriešiť tento problém sama," zdôraznil Kuo.



Peking zároveň kritizoval aj opätovné zaradenie Kuby na americký zoznam štátov podporujúcich terorizmus. Toto rozhodnutie "ukazuje hegemonistickú, povýšeneckú a šikanujúcu tvár Spojených štátov", dodal hovorca.



Peking však podľa neho tiež dúfa v spoluprácu s Washingtonom pri riešení obchodných problémov a v spoločný dialóg aj napriek rozdielom medzi oboma veľmocami. "Dúfame, že USA budú s Čínou spolupracovať na spoločnej podpore stabilného, zdravého a udržateľného rozvoja čínsko-amerických hospodárskych a obchodných vzťahov," dodal hovorca.



Trump po nástupe do Bieleho domu nečakane upustil od uvalenia ciel na Čínu, pričom takáto rétorika bola súčasťou jeho predvolebnej kampane. Krajinu neoznačil ako hrozbu pre USA a podľa Reuters tak zvýšil vyhliadky na vzájomné zblíženie.



Republikán Trump v pondelok napoludnie miestneho času (18.00 h SEČ) v rotunde amerického Kapitolu zložil slávnostnú prísahu na svoje druhé funkčné obdobie a stal sa tak 47. prezidentom Spojených štátov amerických. Krátko po nástupe do funkcie podpísal aj prvé exekutívne nariadenia.