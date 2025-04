Čína prisľúbila stabilné vzťahy s Južnou Kóreou po odvolaní Juna

Peking 7. apríla (TASR) - Čínske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok prisľúbilo zachovanie „stabilných“ vzťahov s Južnou Kóreou, kde ústavný súd v piatok potvrdil odvolanie prezidenta Jun Sok-jola z funkcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Dúfame, že Južná Kórea bude riadne napredovať vo svojej vnútropolitickej agende a udrží si politickú a sociálnu stabilitu,“ vyhlásil hovorca čínskeho rezortu diplomacie Lin Ťien. Dodal, že vzťahy so Soulom „zachovávajú kontinuitu, stabilitu a istotu“.



V Južnej Kórei sa musia do 60 dní konať prezidentské voľby po tom, čo ústavný súd 4. apríla potvrdil odvolanie Jun Sok-jola z funkcie za jeho neúspešný pokus o vyhlásenie stanného práva. Vláda stanovila termín volieb na 3. júna. Úradujúci prezident Han Tok-su mieni tento návrh vlády potvrdiť na jej zasadnutí plánovanom na utorok. Volebná komisia začala s registráciou prezidentských kandidátov krátko po rozhodnutí ústavného súdu.



Po tom, čo Jun v decembri nakrátko zaviedol stanné práve, Čína vyhlásila, že tento krok zaznamenala, ale nebude sa vyjadrovať k vnútorným záležitostiam Južnej Kórey. Avšak po tom, čo tamojší parlament v decembri odhlasoval návrh na impeachement (ústavnú žalobu) voči teraz už odvolanej hlave štátu Jun Sok-jolovi čínsky rezort diplomacie prisľúbil, že sa bude usilovať o „zdravé a stabilné“ vzťahy so Soulom.



Čína a Južná Kórea sú významnými obchodnými partnermi. Avšak čínska vládna Komunistická strana je hlavným ekonomickým a politickým podporovateľom Severnej Kórey, s ktorou je Južná Kórea oficiálne vo vojne ešte od otvoreného konfliktu spred viac než 70 rokov. Soul je zas kľúčovým spojencom Spojených štátov, pričom vzťahy medzi Pekingom a Washingtonom sa v ostatných rokoch zhoršili.