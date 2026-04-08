< sekcia Zahraničie
Čína privítala dohodu o prímerí na Blízkom východe
Autor TASR
Peking 8. apríla (TASR) - Čína v stredu uviedla, že víta prímerie na Blízkom východe. Zároveň zdôraznila svoju úlohu pri vzniku dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom o dvojtýždňovom pozastavení bojov. TASR o tom píše podľa správ agentúr DPA a AFP.
„Čína víta oznámenie príslušných strán o dosiahnutí dohody o prímerí,“ povedala v stredu na pravidelnej tlačovej konferencii hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.
V rámci dohody o dvojtýždňovom prímerí Teherán súhlasil s dočasným opätovným otvorením Hormuzského prielivu, cez ktorý je prepravovaný veľký objem ropy, plynu či hnojív. Oznámenie prišlo krátko pred vypršaním termínu stanoveným prezidentom USA Donaldom Trumpom, ktorý hrozil, že Irán zničí, ak nesprístupní spomínanú kľúčovú vodnú trasu.
Niekoľko médií informovalo, že práve Čína podnietila Irán, aby súhlasil s prímerím s USA a Izraelom len niekoľko hodín pred uplynutím ultimáta. Šéf Bieleho domu zároveň v utorok pre agentúru AFP uviedol, že Peking podľa neho zohral rolu pri presvedčení Teheránu, aby pristúpil k rokovaciemu stolu.
Hovorkyňa čínskeho ministerstva tieto informácie priamo nepotvrdila, ale poznamenala, že sa dôsledne zasadzovali za prímerie a riešenie sporov diplomatickou cestou, pričom podporovali snahy Pakistanu a ďalších krajín o ukončenie konfliktu. Dodala, že Peking si želá naďalej zohrávať konštruktívnu úlohu pri presadzovaní mieru na Blízkom východe.
„Opakovane sme informovali o úsilí Číny,“ povedala, pričom zdôraznila, že minister zahraničných vecí Wang I viedol 26 telefonátov so svojimi rezortnými kolegami z príslušných krajín, zatiaľ čo pekinský vyslanec pre Blízky východ „cestoval hore dole“ po vojnou zničenom regióne.
Medzičasom iránsky veľvyslanec v Pekingu vyjadril nádej, že Čína a ďalšie krajiny dokážu zabezpečiť mier v regióne, informoval denník South China Morning Post.
