Čína privítala dohodu o prímerí v Pásme Gazy

Peking 20. januára (TASR) - Čína v pondelok privítala prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas po viac ako 15 mesiacoch ozbrojeného konfliktu, ktorý si vyžiadal takmer 49.000 obetí. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.



"Čína víta vstup dohody o prímerí v Pásme Gazy do platnosti," uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí. "Dúfame, že dohoda sa bude plne a nepretržite dodržiavať a že sa dosiahne komplexné a trvalé prímerie v Pásme Gazy," dodala.



"Čína bude naďalej spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom na podpore mieru a stability na Blízkom Východe," prisľúbila.



Peking aj v minulosti sympatizoval s Palestínou a podporoval tzv. dvojštátne riešenie konfliktu s Izraelom. Počas trvania vojny opakovane vyzýval izraelskú armádu, aby ukončila podľa neho 'humanitárnu katastrofu' v Pásme Gazy.



Vlani v lete Čína hostila 14 palestínskych frakcií vrátane súperiacich Hamasu a Fatahu v hlavnom meste, kde podpísali dohodu o vytvorení "dočasnej vlády národného zmierenia", ktorá bude po vojne s Izraelom spravovať Pásmo Gazy.



Dohoda o prímerí medzi Izraelom a hnutím Hamas vstúpila do platnosti v nedeľu o 11.15 h miestneho času (10.15 h SEČ). Počas troch fáz umožní státisícom vysídlencov z Gazy vrátiť sa do svojich domovov a zaručí prísun humanitárnej pomoci. Izraelské sily sa postupne stiahnu a v rámci prvej fázy po prepustení unesených rukojemníkov Izrael prepustí z väzení Palestínčanov.