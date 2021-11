NOVINÁRI A ŠTUDENTI POD DOZOROM: Che-nan buduje sledovací systém

Peking 30. novembra (TASR) - Čínska provincia Che-nan buduje sledovací systém s rozpoznávaním tváre zameraný na zahraničných novinárov a študentov, ako aj na ďalšie podozrivé osoby. V tendri zverejnenom v utorok sa uvádza, že s celoštátnymi a oblastnými databázami plánujú chenanské úrady prepojiť zhruba 3000 kamier. Píše o tom agentúra DPA.



Alarm na systéme by sa mal napríklad spustiť aj vtedy, ak sa niektorá z dotknutých osôb zaregistruje v hoteli, kúpi si letenku alebo prekročí hranice provincie. Sledovací systém by malo obsluhovať 2000 policajtov.



Novinári budú rozdelení na základe troch farieb semaforu – červenej, žltej a zelenej – s cieľom určiť, aký stupeň nevyhnutnosti si ich sledovanie vyžaduje, vysvetľuje DPA.



Rozpoznávanie tváre má byť presné aj v tom prípade, keď bude mať pozorovaná osoba prekrytú tvár alebo okuliare, uvádza sa v opise. Sledovací systém je "iný než čokoľvek", čo výskumníci doteraz objavili, uviedla výskumná spoločnosť IPVM so sídlom v Spojených štátoch, ktorá tender objavila na internete.



Systém týkajúci sa sledovania novinárov má údajne obsahovať aj kategóriu "zneškodnenie", píše DPA. Na projekt, ktorý bol vypísaný v júli, získala zákazku čínska softvérová a IT spoločnosť Neusoft, spresňuje IPVM.



Viaceré pokusy získať od čínskej firmy stanovisko boli doposiaľ neúspešné, približuje DPA. Taktiež nie je známe ani to, či podobné systémy sledovania budujú – alebo už prevádzkujú – aj ostatné čínske provincie.