Čínska provincia S'-čchuan povolí zakladanie rodín aj slobodným párom

Peking 30. januára (TASR) - Úrady v čínskej provincii S'-čchuan povolili slobodným občanom založiť si rodinu a využívať tak všetky benefity, ktoré doteraz prináležali len manželom. Ide o ďalší zo série opatrení zameraných na obnovenie klesajúcej pôrodnosti. V pondelok to uviedla agentúra Reuters, informuje TASR.



V doposiaľ platných nariadeniach regionálnej vlády v S'-čchuane sa uvádza, že legálne priviesť dieťa na svet môžu len vydaté ženy.



V uplynulých rokoch však v tejto čínskej provincii začala rapídne klesať pôrodnosť aj počet ľudí ochotných vstúpiť do manželstva. Preto tamojší predstavitelia oficiálne povolili aj slobodným ľuďom mať potomstvo, čím im otvorili prístup k súvisiacim sociálnym benefitom.



Nové nariadenie začne platiť 15. februára a má "napomôcť dlhodobému a vyrovnanému vývoju populácie," uviedol regionálny úrad verejného zdravotníctva. Po novom nebude existovať žiadne obmedzenie počtu detí – až doposiaľ mohli mať totiž manželské páry v S'-čchuane najviac dve deti.



Reuters upozorňuje, že počet obyvateľstva Číny sa vlani prvýkrát po 60 rokoch znížil. To podnietilo predstaviteľov jednotlivých provincií, aby zaviedli opatrenia, ktorými by tento trend zvrátili.



Obyvatelia Číny, ktorí chcú mať deti, sa musia zaregistrovať na miestnych úradoch, aby získali tzv. materské poistenie, ktoré pokrýva všetky súvisiace zdravotnícke výdavky. Toto poistenie budú môcť po novom v S'-čchuane získať aj slobodní muži a ženy.



Demografické problémy, s ktorými zápasí súčasná Čína, majú pôvod v tzv. politike jedného dieťaťa, ktorú čínske úrady tvrdo uplatňovali v rokoch 1980–2015.