Čína prvýkrát predviedla tank ZTZ-100 počas poľného výcviku
His unmanned turret and advanced sensor system immediately attracted the attention of defense analysts.
Autor TASR
Peking 6. mája (TASR) - Čínska agentúra Sinchua zverejnila prvé zábery nového tanku Typ 100 počas poľného cvičenia a tiež ukázala jeho interiér. Ide o prvé verejne dostupné zábery z interiéru nového tanku, píše podľa webov Army Recognition a Defence Blog.
Nový čínsky tank s oficiálnym označením ZTZ-100 bol prvýkrát verejne predstavený na vojenskej prehliadke k 70. výročiu Dňa víťazstva v Pekingu 3. septembra 2025. Jeho bezpilotná veža a pokročilý senzorový systém okamžite upútali pozornosť obranných analytikov.
Najnovšie zábery ukazujú, ako rýchlo manévruje v prašnom teréne. Na obrázku z videa tiež vidieť člena posádky vo vnútri tanku, ako obsluhuje ovládacie prvky.
Vonkajšia architektúra viditeľných senzorov a ochrany ho zaraďuje do inej kategórie ako súčasný tank Čínskej ľudovej armády Typ 99A. Obsahuje štyri diagonálne fázované radary okolo veže, ktoré poskytujú 360-stupňové pokrytie detekcie hrozieb a aktívny ochranný systém GL-6 ho chráni voči strelám a dronom ešte pred priamym zasiahnutím tanku.
Od predchádzajúcich generácií čínskych tankov ho najviac odlišuje bezpilotná veža. Toto usporiadanie fyzicky oddeľuje posádku od munície uloženej vo veži, čím sa znižuje zraniteľnosť v prípade zásahu. Do konštrukcie veže sú tiež údajne integrované vyfukovacie panely a vetracie systémy na zvládnutie pretlaku a prípadných vnútorných výbuchov. Nová konfigurácia znižuje jeho výškový profil odhadom na 2,2 až 2,5 metra.
Podľa dostupných informácií pozostáva hlavná výzbroj zo 105 mm kanónu s hladkou hlavňou a automatickým nabíjaním s odhadovanou kadenciou 8 až 12 rán za minútu. Vyššia úsťová rýchlosť údajne kompenzuje menší kaliber v porovnaní so 120 mm kanónmi NATO a 125 mm ruskými a dosahuje podobnú úroveň priebojnosti.
Pohonný systém podporuje hybridný aj čisto elektrický režim, čo umožňuje tichý pohyb so zníženou akustickou a infračervenou stopou. Rýchlosť na ceste je približne 80 km/h a v teréne 50 km/h s dojazdom 400 až 600 km na naftový pohon, pohyb čisto na elektrinu je v desiatkach kilometrov. Systém údajne poskytuje dostatočný elektrický výkon na napájanie palubných senzorov a elektronických systémov bez neustáleho spoliehania sa na spaľovací motor.
