Čína prvýkrát za 30 rokov zdaní kondómy
Od 1. januára budú v ČĽR výrobky ako kondómy podliehať bežnej 13-percentnej DPH, ktorá sa uplatňuje na väčšinu produktov.
Autor TASR
Peking 16. decembra (TASR) - Komunistická Čína po viac ako troch desaťročiach zaťaží daňou antikoncepčné lieky a ďalšie výrobky. Ide o súčasť snahy zastaviť trend znižovania počtu obyvateľov ako dôsledok dlhodobej oficiálnej politiky jedného dieťaťa. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Od 1. januára budú v ČĽR výrobky ako kondómy podliehať bežnej 13-percentnej DPH, ktorá sa uplatňuje na väčšinu produktov. Hoci štátne spravodajské agentúry o zmene informovali iba v minimálnej miere, na čínskych sociálnych sieťach vyvolala veľký záujem. Jedným zo žartov na túto tému bolo, že iba hlupák si nevie spočítať, o koľko je výchova dieťaťa drahšia ako používanie aj zdanených kondómov.
Oficiálne údaje o ročnej spotrebe kondómov v Číne neexistujú. Podľa spoločnosti IndexBox pre prieskum trhu to v roku 2020 bolo 5,4 miliardy kusov a tento údaj rástol 11 rokov po sebe. Odborníci vyjadrujú obavy z možného nárastu neplánovaných tehotenstiev a pohlavne prenosných chorôb v dôsledku zdraženia antikoncepcie.
Oficiálna politika „jedného dieťaťa“ vládnucej komunistickej strany platila od roku 1980 do roku 2015. Jej súčasťou boli pre „neposlušných“ rodičov vysoké pokuty a iné sankcie vrátane nútených potratov. V niektorých prípadoch boli deti narodené nad stanovený limit zbavené čínskeho identifikačného čísla, čím sa v podstate stali cudzincami. Antikoncepcia bola ľahko dostupná, dokonca aj bezplatne.
Vláda v roku 2015 zvýšila limit pôrodnosti na dve deti, v roku 2021 na tri deti, no pokles čínskej populácia dlhodobo pokračuje. Podľa Národného štatistického úradu sa v roku 2024 v Číne narodilo 9,5 milióna detí, v roku 2019 to bolo o tretinu viac - 14,7 milióna. V roku 2023 predbehla India Čínu v rebríčku najľudnatejších krajín.
Podľa výskumu Nadácie Billa a Melindy Gatesových z roku 2022 používa v ČĽR iba deväť percent párov kondómy, 44,2 percenta vnútromaternicové telieska, 30,5 percenta podstupuje ženskú sterilizácia a 4,7 percenta mužskú. Zvyšok používa antikoncepčnú tabletku alebo iné metódy.
V Číne sa ročne vykonáva najviac potratov na svete, v rokoch 2014 – 2021 to bolo podľa oficiálnych údajov deväť až desať miliónov ročne. Odborníci odhadujú ešte vyššie číslo, pretože mnoho žien vyhľadáva nelegálne kliniky. Čína prestala zverejňovať údaje o potratoch v roku 2022.
Rastie aj šírenie pohlavne prenosných chorôb napriek poklesu počas rokov pandémie COVID-19. V roku 2024 bolo podľa údajov Národného úradu pre kontrolu a prevenciu chorôb viac ako 100.000 pacientov s kvapavkou a 670.000 pacientov so syfilisom. Počet pacientov žijúcich s AIDS a HIV infekciou v roku 2024 dosiahol približne 1,4 milióna.
