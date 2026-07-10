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Čína prvýkrát zachytila prvý stupeň nosnej rakety po návrate z letu
Čína rozvíja technológie opakovane použiteľných rakiet už niekoľko rokov.
Autor TASR
Peking 10. júla (TASR) - Čína prvýkrát úspešne vykonala kontrolované zachytenie prvého stupňa nosnej rakety po návrate na Zem. Prvý stupeň novej rakety Dlhý pochod-10B (Čchang-čeng 10B) pristál na námornej plošine, kde ho zachytila špeciálna konštrukcia. V piatok o tom informovala štátna agentúra Sinchua, ktorá to označila za „významný prelom,“ píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry DPA.
Na zverejnených záberoch vidno, ako sa prvý stupeň rakety počas pristávacieho manévru približuje k plošine s pracujúcim motorom. Následne takmer kolmo klesne do vysokej záchytnej konštrukcie, kde ho zachytia kovové háky a oceľové laná záchytnej konštrukcie.
Raketa Dlhý pochod, pomenovaná podľa približne 9600 kilometrov dlhého ústupu Červenej armády počas čínskej občianskej vojny v rokoch 1934 - 1935, odštartovala z kozmodrómu Wen-čchang na ostrove Chaj-nan a na obežnú dráhu úspešne vyniesla družicu.
Podľa Sinchuy sa Čína stala po Spojených štátoch druhou krajinou, ktorá zvládla technológiu kontrolovaného zachytenia opakovane použiteľného prvého stupňa nosnej rakety. Podobný systém prvýkrát predviedla americká spoločnosť SpaceX v októbri 2024, keď počas piateho skúšobného letu systému Starship zachytila prvý stupeň Super Heavy pomocou ramien štartovacej veže.
Čína rozvíja technológie opakovane použiteľných rakiet už niekoľko rokov. Okrem štátneho vesmírneho programu sa na ich vývoji podieľa aj viacero súkromných spoločností. Cieľom je znížiť náklady na vynášanie družíc a ďalších nákladov na obežnú dráhu.
Na zverejnených záberoch vidno, ako sa prvý stupeň rakety počas pristávacieho manévru približuje k plošine s pracujúcim motorom. Následne takmer kolmo klesne do vysokej záchytnej konštrukcie, kde ho zachytia kovové háky a oceľové laná záchytnej konštrukcie.
Raketa Dlhý pochod, pomenovaná podľa približne 9600 kilometrov dlhého ústupu Červenej armády počas čínskej občianskej vojny v rokoch 1934 - 1935, odštartovala z kozmodrómu Wen-čchang na ostrove Chaj-nan a na obežnú dráhu úspešne vyniesla družicu.
Podľa Sinchuy sa Čína stala po Spojených štátoch druhou krajinou, ktorá zvládla technológiu kontrolovaného zachytenia opakovane použiteľného prvého stupňa nosnej rakety. Podobný systém prvýkrát predviedla americká spoločnosť SpaceX v októbri 2024, keď počas piateho skúšobného letu systému Starship zachytila prvý stupeň Super Heavy pomocou ramien štartovacej veže.
Čína rozvíja technológie opakovane použiteľných rakiet už niekoľko rokov. Okrem štátneho vesmírneho programu sa na ich vývoji podieľa aj viacero súkromných spoločností. Cieľom je znížiť náklady na vynášanie družíc a ďalších nákladov na obežnú dráhu.