Putina v Pekingu privítal Si Ťin-pching, absolvovali spoločný banket

Peking 17. októbra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching privítal v utorok večer v Pekingu svojho "drahého priateľa", ruského prezidenta Vladimira Putina. Dvojica sa stretla bezprostredne po Putinovom prílete na bankete, ktorý podľa agentúry AFP otvoril fórum čínskej infraštruktúrnej iniciatívy Jeden pás, jedna cesta.



O schôdzke lídrov informovalo až v stredu ruské ministerstvo zahraničných vecí. Zverejnilo pritom video, na ktorom si Putin so Si Ťin-pchingom podali ruky a vymenili zdvorilostné pozdravy.



Následne sa vyfotografovali aj s ostatnými lídrami, ktorí do Pekingu pricestovali na zmienené fórum a v utorok večer sa zúčastnili na spoločnom bankete. Čínsky prezident na ňom predniesol prípitok, v ktorom narážal na aktuálne geopolitické konflikty vo svete. Zároveň však dodal, že "historický (trend) mieru" je "nezastaviteľný".



Putin má v stredu na okraj zmieneného fóra so Si Ťin-pchingom absolvovať aj dlhšiu schôdzku. Kremeľ bez ďalších podrobností informoval, že v rámci týchto podrobných rozhovorov sa bude "osobitná pozornosť venovať medzinárodným a regionálnym otázkam".



V poradí už tretie medzinárodné fórum čínskej infraštruktúrnej iniciatívy Jeden pás, jedna cesta sa koná v utorok a stredu v Pekingu za účasti predstaviteľov 130 krajín, vrátane napríklad aj maďarského premiéra Viktora Orbána.



Čínsky prezident sa už v utorok stretol s prezidentami Čile a Kazachstanu. Absolvoval tiež schôdzku s Orbánom, a napríklad aj s premiérmi Papuy Novej Guiney či Etiópie.



Summit Jeden pás, jedna cesta podľa AFP zatienila aktuálna vojenská eskalácia napätia medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Pre Putina je cesta do Číny jeho prvou návštevou globálnej veľmoci februára minulého roka, keď Moskva vojensky napadla Ukrajinu a Rusko sa následne ocitlo v medzinárodnej izolácii, pripomína AFP. Experti však nepredpokladajú, že by na fóre boli oznámené nejaké významné rusko-čínske dohody.