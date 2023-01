Čína reagovala na kritiku WHO,organizáciu vyzýva na spravodlivý postoj

Peking 5. januára (TASR) - Čína vyzvala vo štvrtok Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), aby zaujala "spravodlivý" postoj k situácii okolo ochorenia COVID-19. Peking sa takto podľa agentúry AFP vyjadril deň po tom, ako ho WHO kritizovala za nepresné údaje.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyslovil v stredu znepokojenie nad nárastom počtu prípadov covidu v Číne a Peking vyzval, aby poskytoval rýchle a pravidelné údaje o hospitalizáciách a úmrtiach.



Hlavný predstaviteľ WHO pre krízové situácie Michael Ryan novinárom taktiež v stredu povedal, že uvádzané čísla nezaznamenávajú reálny dosah pandémie v Číne. V tejto krajine dochádza k nárastu prípadov nákazy v dôsledku náhleho decembrového uvoľnenia dovtedy veľmi prísnych obmedzení.



Peking sa vo štvrtok voči kritike WHO ohradil. Čínske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Čína "si vždy transparentne vymieňala relevantné informácie a údaje s medzinárodným spoločenstvom". Hovorkyňa rezortu na tlačovej konferencii zároveň vyjadrila "presvedčenie, že vedenie WHO zaujme vedecké, objektívne a spravodlivé stanovisko " a vynasnaží sa, aby v súvislosti s pandémiou a globálnou reakciou na ňu zohrávalo"pozitívnu úlohu".



"Podľa neúplného výpočtu došlo medzi oboma stranami od prvého hlásenia prvého prípadu COVID-19 už k viac ako 60 technickým výmenám informácií vrátane správ na témy ako prevencia či kontrola nákazy, vývoj a výskum vakcín či zisťovanie pôvodu vírusu," dodala hovorkyňa.



Čína od decembra informovala len o 23 nových úmrtiach na covid. Zároveň veľmi výrazne zúžila kritéria potrebné na klasifikáciu takýchto úmrtí, v dôsledku čoho sa tamojšie štatistiky považujú za nepresné a neodrážajúce realitu, uvádza AFP.



Povinné testovanie pre cestujúcich z Číny v reakcii na situáciu zaviedlo mnoho krajín. Európska únia v stredu "dôrazne odporučila" tento krok všetkým svojim členským štátom.



V rámci EÚ už negatívne výsledky testov na covid od cestujúcich z Číny vyžadujú Taliansko, Francúzsko a Španielsko. Od budúceho týždňa tento krok avizovalo Rakúsko. Vo štvrtok zavedenie testov ohlásili aj Nemecko, Švédsko či Belgicko. Testy okrem toho zaviedli už napríklad aj USA či Japonsko.



Peking povinné testovanie cestujúcich z Číny označuje za "neakceptovateľné".