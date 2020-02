Regionálni čínski politici prišli o funkcie pre epidémiu koronavírusu

Peking 16. februára (TASR) – Viac než polovicu politických predstaviteľov čínskej provincie Chu-pej, ktorá je epicentrom nákazy koronavírusom, odvolali z funkcie za to, že sa im nepodarilo udržať situáciu pod kontrolou a dovolili aby nákaza prerástla do stavu epidémie. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na čínske zdroje.



Podľa kontrolného a disciplinárneho výboru komunistickej strany sú medzi prepustenými aj zástupca starostu okresu Chung-šan mesta Wu-chan a zástupca starostu okresu Čchi-čchun v meste Chuang-kang, ktoré patria medzi aglomerácie najviac postihnuté nákazou.



O funkcie prišli takisto poprední predstavitelia okresu Jün-si.



Odvolaným funkcionárom je vyčítané, že nedokázali zabezpečiť včasné izolovanie podozrivých prípadov do karantény, zamlčali skutočnú bilanciu nakazených v štatistikách, neprijali dostatočné preventívne opatrenia a vykonávali iba "povrchnú" kontrolu prípadov cez telefón či textové správy.