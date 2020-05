Riaditeľka ústavu vo Wu-chane poprela únik koronavírusu z laboratória

Peking 24. mája (TASR) - Tvrdenia o tom, že nový druh koronavírusu unikol z laboratórií v čínskom meste Wu-chan, sú "čisté výmysly". Uviedla to generálna riaditeľka Wuchanského virologického ústavu v rozhovore, ktorý cez víkend odvysielala štátna televízia. Informovala o tom agentúra AFP.



Wang Jen-i v interview povedala, že v jej ústave izolovali viaceré koronavírusy z netopierov, žiaden z nich však nezodpovedá pôvodcovi ochorenia COVID-19.



"Teraz máme tri kmene aktívnych vírusov... ale ich najvyššia podobnosť so SARS-CoV-2 dosahuje len 79,8 percenta," uviedla Wang v rozhovore z 13. mája, ktorý odvysielali až túto sobotu večer.



Vedci sa domnievajú, že choroba COVID-19, ktorá sa po prvý raz objavila v stredočínskom Wu-chane a dosiaľ si po celom svete vyžiadala vyše 340.000 životov, má pôvod v netopieroch a na človeka sa mohla preniesť cez iného cicavca, píše AFP.



Jeden z výskumných tímov wuchanského ústavu skúma netopierie koronavírusy od roku 2004, zameriaval sa však na zistenie pôvodu ochorenia SARS, ktoré sa šírilo pred takmer dvoma desaťročiami. "Nevenoval pozornosť takýmto vírusom, ktoré sú menej podobné vírusu SARS," povedala Wang v zmienke o víruse SARS-CoV-2.



Ústav už oznámil, že vzorky vtedy neznámeho vírusu dostal 30. decembra, jeho genómovú sekvenciu určil 2. januára a 11. januára predložil informácie o tomto patogéne Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO).



Wang v rozhovore povedala, že pred prevzatím vzoriek v decembri vedci z ústavu nikdy nenarazili na tento vírus, dovtedy ho ani neskúmali a neskladovali.



"V skutočnosti sme, ako všetci ostatní, ani nevedeli, že tento vírus existuje. Ako mohol uniknúť z nášho laboratória, keď sme ho nemali?" dodala imunulogička, ktorá ústav vedie od roku 2018.



Konšpiračné dohady, že wuchanské zabezpečené laboratórium je zapletené do rozšírenia nového koronavírusu, sa objavovali na internete celé mesiace pred tým, ako na ne obrátili pozornosť prezident USA Donald Trump a jeho minister zahraničných vecí Mike Pompeo tvrdeniami o dôkazoch, že patogén pochádza z tohto ústavu, približuje AFP.



Čínski vedci uviedli, že vírus SARS-CoV-2 sa po prvý raz objavil na trhu vo Wu-chane, kde predávajú živé zvieratá, predstavitelia v Pekingu však medzičasom takýto jeho pôvod spochybňujú, dopĺňa agentúra.