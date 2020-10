Čína rokuje s WHO o posúdení jej vakcín

Peking 6. októbra (TASR) – Čína vedie rokovania, aby jej lokálne vyrábané vakcíny proti ochoreniu COVID-19 posúdila Svetová zdravotnícka organizácia, čo je krok smerujúci k poskytnutiu týchto vakcín na medzinárodné použitie. V utorok o tom informovala predstaviteľka WHO Socorro Escalanteová, ktorú citovala tlačová agentúra Reuters.



Lokálne vyrábané očkovacie látky podali v Číne státisícom najnutnejších pracovníkov a iným skupinám obyvateľov pokladaných za vysoko ohrozených koronavírusom, hoci klinické testy ešte neboli úplne ukončené. A práve to vyvoláva obavy odborníkov z bezpečnosti.



Escalanteová, koordinátorka WHO pre základnú medicínu a zdravotnícke technológie, uviedla na on-line tlačovej konferencii, že Čína mala s WHO predbežné diskusie o tom, aby boli jej vakcíny zaradené do zoznamu pre núdzové použitie.



Zaradenie do zoznamu WHO na núdzové použitie je procedúra, ktorá umožňuje posúdenie neschválených vakcín a liečebných metód a ich následné urýchlené sprístupnenie v núdzových situáciách týkajúcich sa zdravia verejnosti. Toto pomáha členským štátom WHO a distribučným agentúram OSN stanoviť prijateľnosť vakcín.



Čína má najmenej štyri experimentálne vakcíny proti COVIDu-19 v poslednom štádiu klinických testov – dve vyvíja štátom podporovaná spoločnosť China National Biotec Group a zvyšné dve sú od firiem Sinovac Biotech a CanSino Biologics.



Testujú ich v krajinách ako Pakistan, Indonézia, Brazília, Rusko a Spojené arabské emiráty (SAE).



SAE minulý mesiac schválili vakcínu China National Biotec Group na núdzové použitie, čo bolo prvé zahraničné núdzové povolenie jednej z čínskych vakcín – len šesť týždňov po začatí testov na ľuďoch v SAE, pripomenula agentúra Reuters.