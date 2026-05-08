Čína: Rozhodnutie Britov pri policajtovi z Hongkongu je politický krok
Autor TASR
Peking 8. mája (TASR) - Čína odsúdila rozhodnutie Británie uznať bývalého policajta z Hong Kongu vinným zo špehovania disidentov na pokyn Pekingu, uvádza sa vo vyhlásení čínskej ambasády v Londýne, ktorá označila rozsudok za „politický ťah“. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Odsúdenie Čchun Pi Jüa „nie je nič iné ako politickým ťahom zo strany Spojeného kráľovstva, ktoré zneužíva zákon a manipuluje s justičným procesom“, uvádza sa vo štvrtkovom vyhlásení nemenovaného hovorcu.
Jediným účelom tohto rozhodnutia je „podporiť protičínske živly, ktoré sa skrývajú v Spojenom kráľovstve a sú odhodlané destabilizovať Hongkong a očierniť čínsku vládu“, uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
Čchun Pi Jüe, známy aj ako Bill, bol jedným z dvojice mužov, ktorých londýnska porota vo štvrtok po niekoľkotýždňovom súdnom procese uznala vinnými z napomáhania zahraničnej spravodajskej službe.
Prípad odhalil, ako bývalý policajný superintendent Čchun (65) a Peter Wai (40), ktorý pracoval pre pohraničnú stráž na letisku Heathrow, vykonávali na britskom území tajné policajné operácie namierené proti hongkonským disidentom a prodemokratickým aktivistom v exile.
„Odsudzujeme (rozhodnutie v prípade Jüa) a podali sme britskej strane dôrazné protesty,“ uvádza sa vo vyhlásení čínskeho veľvyslanectva, ktoré vyzvalo Londýn, aby „okamžite zastavil protíčínske politické manipulácie“.
Vo vyhlásení ambasáda tiež varuje, že Čína „prijme potrebné opatrenia na riadnu ochranu (svojich) záujmov“.
