Čína: Rozvoj vzťahov medzi Ruskom a KĽDR je ich vlastná vec

Peking 1. novembra (TASR) - Čína v piatok nástojila na tom, že rastúce vzťahy medzi Ruskom a Severnou Kóreou (KĽDR) nie sú predmetom jej záujmov. Spojené štáty predtým varovali, že až 8000 severokórejských vojakov dorazilo do ruskej Kurskej oblasti a je pripravených v najbližších dňoch nastúpiť do boja proti ukrajinským silám. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Severná Kórea a Rusko sú dva nezávislé suverénne štáty. Ako budú rozvíjať bilaterálne vzťahy, je ich vlastná záležitosť," uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien.



Šéf americkej diplomacie Antony Blinken vo štvrtok po rokovaniach s predstaviteľmi Južnej Kórey povedal, že v Rusku sa nachádza až 10.000 vojakov z KĽDR.



Rusko podľa Blinkena cvičí severokórejské jednotky v oblasti delostrelectva, bezpilotnom letectve a základných operáciách pechoty vrátane čistenia zákopov, čo poukazuje na to, že má v úmysle plne využiť tieto sily v operáciách na fronte.



Blinken zároveň uviedol, že Čína by mala spolu s celým svetom naliehať a žiadať, aby KĽDR prestala so svojimi provokatívnymi akciami vrátane rozmiestnenia vojakov na Ukrajine.



Prekvapenie z "mlčania" Číny vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý zároveň odsúdil svojich spojencov za to, čo označil za nečinnosť v súvislosti s vojakmi z KĽDR.



Peking v piatok reagoval, že "nepozná konkrétnu situáciu bilaterálnej výmeny a spolupráce medzi Severnou Kóreou a Ruskom". Čína dúfa, že "rôzne strany" budú podporovať zmiernenie situácie a pracovať na politickom riešení "krízy" na Ukrajine a podľa hovorcu diplomacie sa tento jej postoj nezmenil.