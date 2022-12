Čína ruší povinnú karanténu pre osoby prichádzajúce zo zahraničia

Peking 26. decembra (TASR) - Čína v pondelok oznámila, že od 8. januára ruší povinnú karanténu pre osoby prichádzajúce zo zahraničia. Ľudia sa budú musieť pri vstupe do krajiny preukázať len výsledkom PCR testu na koronavírus nie starším ako 48 hodín. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Čínsky Národný zdravotnícky výbor informoval o zmene pravidiel na hraniciach prostredníctvom online vyhlásenia. Zároveň dodal, že sa zrušia i obmedzenia počtu medzinárodných letov do Číny.



Nové nariadenia začnú platiť 8. januára. Ochorenie COVID-19 bude zároveň preradené do nižšej kategórie infekčných chorôb, uviedol výbor.



Agentúra AFP pripomína, že Čína až donedávna uplatňovala prísnu stratégiu nulovej tolerancie covidu. Od marca 2020 museli všetky osoby prichádzajúce do tejto ázijskej krajiny podstúpiť povinnú dvojtýždňovú karanténu, ktorá bola neskôr predĺžená až na tri týždne. Tieto opatrenia ovplyvnili najmä medzinárodný turizmus a obchod, čo ešte viac uškodilo tamojšej ekonomike.



Čína pred dvoma týždňami uvoľnila obmedzenia v oblasti hromadného testovania a karantény po takmer troch rokoch snahy úplne potlačiť šírenie covidu. Ukončenie povinného hromadného testovania na koronavírus však sťažilo sledovanie prudko rastúceho počtu nových prípadov nákazy. Čínske úrady minulý týždeň priznali, že v súčasnosti je "nemožné" spočítať celkový počet pacientov s covidom.