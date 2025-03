Čína, Rusko a Irán sa vyslovili za zrušenie všetkých sankcií

Peking 14. marca (TASR) - Čína v piatok vyzvala na ukončenie všetkých "nezákonných jednostranných" sankcií voči Iránu. Uviedol to námestník čínskeho ministra zahraničných vecí Ma Čao-sü po stretnutí so svojimi ruskými a iránskymi náprotivkami, Sergejom Riabkovom a Kazímom Gharíbom Abádím, ktorého témou bol iránsky jadrový program. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Zástupcovia trojice štátov si vymenili podrobné názory na jadrovú otázku, diskutovali aj o zrušení sankcií, ktoré sú na Irán uvalené pre jeho jadrový program.



"Zdôrazňujeme, že je potrebné ukončiť všetky nezákonné jednostranné sankcie," povedal čínsky diplomat novinárom krátko po skončení schôdzky v Pekingu.



Podľa spoločného vyhlásenia, citovaného ruskou agentúrou TASS, sa trojica predstaviteľov zhodla na tom, že jediným možným spôsobom, ako vyriešiť iránsku jadrovú otázku, sú kontakty a dialóg založené na vzájomnom rešpektovaní záujmov.



Spojené štáty počas prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa v roku 2018 jednostranne odstúpili od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom a na krajinu opätovne uvalili sankcie.



Teherán dohodu z roku 2015 plnil ešte rok, no svoje záväzky postupne prestal dodržiavať. Snahy oživiť túto dohodu, ktorá obmedzovala iránsky jadrový program výmenou za miernejšie sankcie, odvtedy neboli úspešné.



Úsilie o dosiahnutie dohody, ktorej platnosť inak vyprší v októbri 2025, nabralo na intenzite vo februári, keď Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) informovala, že Irán výrazne zvýšil svoje zásoby vysoko obohateného uránu.



Peking dúfa, že piatkové stretnutie posilní komunikáciu, spoluprácu a obnoví dialóg a včasné rozhovory.



Trump minulý týždeň podľa svojich slov poslal vedeniu Iránu list, v ktorom vyjadril zámer rokovať o dohode o jeho jadrovom programe. Podľa neho nie je možné dopustiť, aby sa objavila ďalšia jadrová zbraň. Preto dúfa, že iránska strana bude s rozhovormi súhlasiť.



Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí reagoval, že Trumpov list "je podvodom zameraným na ovplyvňovanie verejnej mienky vo svete".