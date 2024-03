Čína, Rusko a Irán vykonávajú spoločné námorné cvičenie

Peking 11. marca (TASR) – Čínske, ruské a iránske lode sa tento týždeň v Ománskom zálive zúčastňujú na spoločnom námornom cvičení. V pondelok to prostredníctvom sociálnej platformy WeChat uviedlo čínske ministerstvo obrany. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Vojenské cvičenie potrvá od pondelka do piatku a zameriava sa na "spoločné udržiavanie oblastnej námornej bezpečnosti," dodalo ministerstvo vo vyhlásení.



"Čína na cvičenie vyšle torpédoborec Urumqi vybavený riadenými strelami, fregatu Lin-i vybavenú riadenými strelami a zásobovaciu loď Tung-pching-chu," uvádza sa vo vyhlásení bez bližších informácií.



Do iránskeho prístavu Čáhbahár dorazil kontingent lodí ruského námorníctva vedený krížnikom Varjag.



"Praktická časť cvičenia sa odohrá vo vodách Ománskeho zálivu a Arabského mora," uvádza ruské ministerstvo obrany.



Námorné cvičenie Číny, Iránu a Ruska v rovnakej oblasti prebehlo aj minulý rok pod názvom Security Bond 2023.



Tohtoročné námorná cvičenie sa koná v čase narastajúceho napätia spôsobeného vojnou Izraela a palestínskeho hnutia Hamas a útokov jemenských povstalcov húsíov na lode v Červenom mori a Adenskom zálive.