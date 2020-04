Čína: Rusko je najväčším zdrojom zavlečených prípadov koronavírusu

Peking 14. apríla (TASR) - Rusko sa po tom, ako bolo z neho do Číny zavlečených už 409 prípadov ochorenia COVID-19, stalo pre Peking najväčším zahraničným zdrojom nákazy. Čínski občania, ktorí sa v Rusku momentálne nachádzajú, by sa preto podľa čínskeho denníka Global Times nemali vracať späť do vlasti. V utorok o tom informovala agentúra Reuters.



"Rusko je najnovším príkladom zlyhania pri kontrole zavlečených prípadov (nákazy) a malo by poslúžiť ako varovanie pre ostatných," uviedli Global Times. Štátny denník dodal, že "Číňania sledovali, ako sa Rusko stáva veľmi postihnutou krajinou", a Peking by mal preto prísnymi opatreniami zabrániť importu nových prípadov nákazy na územie Číny.



V čínskej provincii Chej-lung-ťiang, ktorá sa nachádza na hraniciach s Ruskom, bolo v pondelok potvrdených 79 prípadov zavlečenia ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je nový typ koronavírusu. Vo všetkých prípadoch išlo o občanov Číny, ktorí do provincie pricestovali z Ruska.



Osoby prichádzajúce z Ruska tak tvorili výraznú väčšinu z 89 nových potvrdených prípadov ochorenia v Číne.



Peking v pondelok na zasadnutí pracovnej skupiny pre boj s novým druhom koronavírusu, ktorému predsedal čínsky premiér Li Kche-čchiang, sľúbil, že do pohraničných oblastí pošle viac zdravotníckych zdrojov.



V týchto regiónoch by mali byť postavené nové nemocnice a karanténne centrá, pričom posilnená má byť aj spolupráca so susednými štátmi.



Čínske úrady však v pondelok zároveň dodali, že celková dĺžka štátnych hraníc a množstvo priechodov a horských ciest túto úlohu komplikujú.