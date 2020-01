Čína sa chystá podpísať čiastočnú obchodnú dohodu

Peking 5. januára (TASR) - Čínska delegácia by mala odcestovať do Washingtonu 13. januára, aby podpísala čiastočnú obchodnú dohodu s USA, uviedol v nedeľu hongkonský denník South China Morning Post s odvolaním sa na zdroj oboznámený so záležitosťou.



Delegácia, ktorú bude viesť vicepremiér Liou Che, by sa potom mala vrátiť 16. januára. Peking pôvodne plánoval, že jeho delegácia pricestuje do USA skôr. Americký prezident Donald Trump však na Twitteri uviedol, že dohoda sa podpíše 15. januára, tak sa čínska strana rozhodla prispôsobiť Trumpovi.



Washington ani Peking ešte návštevu delegácie vedenej vicepremiérom Liou Chem oficiálne nepotvrdili.



Trump prvýkrát ohlásil plány týkajúce sa uzavretia čiastočnej dohody v októbri. Vyjednávači oboch strán potom strávili týždne finalizáciou znenia dohody. Čiastočná dohoda má byť prvým krokom ku komplexnej obchodnej dohode medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.