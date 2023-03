Čína sa na pôde OSN pokúsila zabrániť vystúpeniu ujgurského aktivistu

Ženeva 23. marca (TASR) - Čína sa vo štvrtok v Rade OSN pre ľudské práva pokúsila prekaziť vystúpenie významného ujgurského aktivistu a politika, ktorý žiadal, aby sa tento orgán urýchlene zaoberal obvineniami z vážneho porušovania práv Ujgurov zo strany Pekingu. Píše o tom TASR.



Ako informovala agentúra AFP, Dolkun Isa, ujgurský aktivista pôsobiaci v Nemecku a predseda Svetového ujgurského kongresu, vystúpil počas všeobecnej rozpravy venovanej stavu dodržiavania ľudských práv na celom svete.



Dolkun Isa vo svojom príspevku pripomenul okrem iného správu bývalej vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej, v ktorej upozornila na možné zločiny proti ľudskosti páchané na Ujguroch a iných moslimských menšinách v regióne Sin-ťiang na západe Číny. Podľa Dolkuna Isu si tieto obvinenia "vyžadujú okamžitú a naliehavú pozornosť" Rady OSN pre ľudské práva.



AFP informovala, že hneď na začiatku príhovoru Dolkuna Isu sa zástupca Číny začal dožadoval slova, aby vzniesol námietku proti vystúpeniu ujgurského aktivistu.



"Máme dôvod spochybniť kvalifikáciu rečníka," povedal Mao I-cung a trval na tom, že Isa "nie je zástupcom mimovládnej organizácie a už vôbec nie obhajcom ľudských práv".



Vyhlásil o ňom, že je "skôr protičínsky, separatistický, násilnícky živel." Mao upozornil, že Isovo vystúpenie by bolo vážnym porušením cieľov a zásad Charty OSN, ako aj rokovacieho poriadku Rady OSN pre ľudské práva.



Po Maovej námietke sa slova ujal zástupca USA Sam Birnbaum, ktorý trval na Isovom práve vystúpiť v najvyššom orgáne OSN pre ľudské práva.



Aj predsedajúci Rady OSN pre ľudské práva, Václav Balek z Českej republiky, poukázal na to, že mimovládne organizácie si môžu slobodne vybrať rečníkov, ktorí ich budú počas rozpravy zastupovať. Balek následne rozhodol, že Isa má právo dokončiť svoje vystúpenie.



Isa bol do Ženevy pozvaný mimovládnou organizáciou Global Human Rights Defence, aby vystúpil v tej časti rozpravy, ktorá bola venovaná mimovládnym organizáciám a konala sa po tom, ako svoje postoje vyjadrilo 47 členských štátov Rady OSN pre ľudské práva a mnoho pozorovateľských krajín.