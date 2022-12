Čína sa na tri minúty zastavila, aby si uctila pamiatku Ťiang Ce-mina

Peking 6. decembra (TASR) - Rozozvučaním sirén a tromi minútami ticha si v utorok obyvatelia Číny uctili pamiatku bývalého prezidenta Ťiang Ce-mina, ktorý zomrel minulú stredu v Šanghaji vo veku 96 rokov. Na tri minúty sa zastavili aj trhy s akciami, menami a dlhopismi.



Smútočný obrad sa konal vo Veľkej sále ľudu v Pekingu a televízie z neho vysielali priamy prenos. TASR správu prevzala z agentúr Reuters a AFP.



Čínsky prezident Si Ťin-pching vzdal bývalému vodcovi Ťiangovi hold za to, že zabezpečil, aby komunistickú stranu obišli "politické búrky", pričom ju aj zreformoval, a zmodernizoval i ekonomiku krajiny.



Počas štátneho smútočného aktu Si pripomenul, že Ťiang prevzal vedenie v čase, keď sa strana, armáda a krajina nachádzali pod "vonkajším tlakom" a museli sa vyrovnať aj s problémami vnútri štátu - narážal na prodemokratické protesty na Námestí nebeského pokoja v Pekingu z roku 1989.



Si uviedol, že Ťiang v tejto situácii presadzoval reformy a otvorenosť, posilnil vzťahy strany s národom, zapojil sa do "diplomatických bojov" a podporil nezávislosť, dôstojnosť, bezpečnosť a stabilitu Číny. Ocenil tiež, že Ťiang mal odvahu prijímať odvážne rozhodnutia.



Agentúra AFP poznamenala, že napriek Ťiangovej úlohe pri potláčaní protestného hnutia v roku 1989, jeho smrť vyvolala medzi niektorými Číňanmi nostalgiu - krajina bola totiž následne, istý čas, považovaná za liberálnejšiu a tolerantnejšiu voči nesúhlasu.



Ťiangova smrť prišla čase, keď čínske vedenie zápasí s pouličnými protestmi prameniacimi z nespokojnosti obyvateľstva, ktoré žiada, aby sa skoncovalo s politikou nulovej tolerancie choroby COVID-19 a s tým súvisiacimi prísnymi obmedzeniami.



Si, ktorý Ťiangovu smrť opísal ako nevyčísliteľnú stratu, povedal, že krajina musí zmeniť smútok na silu a využiť jeho odkaz na otvorenie novej kapitoly v dejinách vládnucej komunistickej strany.



"Neverte v zlo, nebojte sa duchov ani tlaku a snažte sa prekonať všetky druhy ťažkostí a výziev na ceste vpred," apeloval súčasný čínsky prezident podľa Reuters.



Ťiangovo telo bolo po prevoze do Pekingu v pondelok spopolnené. Na tomto obrade sa zúčastnili mnohí predstavitelia čínskeho vedenia - údajne aj bývalý čínsky prezident Chu Ťin-tchao, ktorý bol v októbri vyvedený z miesta konania jazdu komunistickej strany. Šlo o dramatický incident, ktorý vzbudil celosvetovú pozornosť.