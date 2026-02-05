< sekcia Zahraničie
Čína sa nateraz neplánuje pripojiť k jadrovým rokovaniam
Platnosť zmluvy New START vypršala vo štvrtok a aktivisti varovali, že by to mohlo povzbudiť Čínu k rozšíreniu vlastného arzenálu.
Autor TASR
Peking 5. februára (TASR) - Čína vo štvrtok oznámila, že sa zatiaľ neplánuje zúčastniť na jadrových rokovaniach po tom, ako vypršanie platnosti zmluvy New START medzi USA a Ruskom vyvolalo obavy z globálnej situácie v oblasti zbrojenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Platnosť zmluvy New START vypršala vo štvrtok a aktivisti varovali, že by to mohlo povzbudiť Čínu k rozšíreniu vlastného arzenálu.
Spojené štáty vyhlásili, že akákoľvek nová jadrová dohoda bude musieť zahŕňať Peking. Medzinárodné snahy, aby sa k novým rokovaniam pripojil, však zatiaľ neboli úspešné, vysvetľuje AFP.
„Čína vždy tvrdila, že pokrok v oblasti kontroly zbraní a odzbrojenia musí dodržiavať zásady zachovania globálnej strategickej stability,“ povedal na tlačovej konferencii hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien.
„Jadrové kapacity Číny sú úplne iného rozsahu ako kapacity Spojených štátov a Ruska (a) Čína sa v tejto fáze nezúčastní na rokovaniach o jadrovom odzbrojení,“ dodal.
New START obmedzovala počet jadrových hlavíc, ktoré môžu USA a Rusko rozmiestniť, na 1550 kusov na každej strane, čo je o takmer 30 percent menej oproti predchádzajúcemu limitu z roku 2002.
Ruský prezident Vladimir Putin v roku 2023 pozastavil účasť Ruska na tejto dohode, súčasne ale prisľúbil, že Moskva bude naďalej dodržiavať limity týkajúce sa bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov. Vlani v septembri Putin ponúkol, že Rusko bude obmedzenia vyplývajúce z danej zmluvy dodržiavať ešte rok po tom, ako jej platnosť 5. februára 2026 uplynie, ak to isté urobia aj USA. Washington na túto iniciatívu nereagoval.
Podľa Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI) sa čínsky jadrový arzenál rozrastá rýchlejšie ako arzenál akejkoľvek inej krajiny, uvádza AFP.
Platnosť zmluvy New START vypršala vo štvrtok a aktivisti varovali, že by to mohlo povzbudiť Čínu k rozšíreniu vlastného arzenálu.
Spojené štáty vyhlásili, že akákoľvek nová jadrová dohoda bude musieť zahŕňať Peking. Medzinárodné snahy, aby sa k novým rokovaniam pripojil, však zatiaľ neboli úspešné, vysvetľuje AFP.
„Čína vždy tvrdila, že pokrok v oblasti kontroly zbraní a odzbrojenia musí dodržiavať zásady zachovania globálnej strategickej stability,“ povedal na tlačovej konferencii hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien.
„Jadrové kapacity Číny sú úplne iného rozsahu ako kapacity Spojených štátov a Ruska (a) Čína sa v tejto fáze nezúčastní na rokovaniach o jadrovom odzbrojení,“ dodal.
New START obmedzovala počet jadrových hlavíc, ktoré môžu USA a Rusko rozmiestniť, na 1550 kusov na každej strane, čo je o takmer 30 percent menej oproti predchádzajúcemu limitu z roku 2002.
Ruský prezident Vladimir Putin v roku 2023 pozastavil účasť Ruska na tejto dohode, súčasne ale prisľúbil, že Moskva bude naďalej dodržiavať limity týkajúce sa bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov. Vlani v septembri Putin ponúkol, že Rusko bude obmedzenia vyplývajúce z danej zmluvy dodržiavať ešte rok po tom, ako jej platnosť 5. februára 2026 uplynie, ak to isté urobia aj USA. Washington na túto iniciatívu nereagoval.
Podľa Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI) sa čínsky jadrový arzenál rozrastá rýchlejšie ako arzenál akejkoľvek inej krajiny, uvádza AFP.