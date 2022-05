Čína sa nedohodla s tichomorskými krajinami na bezpečnostných návrhoch

Suva 30. mája (TASR) - Na rokovaniach medzi čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Im a desiatimi tichomorskými krajinami sa v pondelok nepodarilo dosiahnuť dohodu o Pekingom navrhovanej bezpečnostnej zmluve pre obavy z nárastu vplyvu Číny v tomto regióne. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Wang sa v súčasnosti nachádza v Suve, metropole súostrovia Fidži, kam dorazil v rámci svojho desaťdňového turné po Tichomorí. Táto cesta sa uskutočňuje v čase, keď Čína a Spojené štátu zápasia o to, kto bude mať väčší vplyv v tomto strategicky dôležitom regióne.



Očakávalo sa, že na virtuálnom summite, na ktorom sa zúčastnili napríklad predstavitelia tichomorských krajín Fidži, Samoa, Tonga, Kiribati, Papua Nová Guinea, Šalamúnske ostrovy, Niue a Vanuatu, sa bude rokovať o väčšej angažovanosti Číny v otázkach bezpečnosti, ekonomiky a politiky južného Tichomoria.



Peking totiž pred cestou Wang Iho navrhol dohodu, na základe ktorej by Čína napríklad poskytovala výcvik policajtom týchto ostrovných štátov, viac by sa angažovala v ich kybernetickej bezpečnosti, rozšírila by svoje politické vzťahy s týmto krajinami a získala by napríklad aj prístup k ich prírodným zdrojom a vode.



Peking v rámci tejto dohody ponúkol tiež tichomorským štátom finančnú pomoc v hodnote niekoľkých miliónov dolárov či perspektívu na dohodu o voľnom obchode a prístup k čínskemu trhu.



Wang I však po stretnutí konštatoval, že krajiny sa dohodli iba na piatich oblastiach spolupráce, ktoré zahŕňajú napríklad obnovu ekonomiky po pandémii koronavírusu a nové centrá pre poľnohospodárstvo a katastrofy, no nazhŕňajú oblasť bezpečnosti. Podľa čínskeho ministra bude Peking ďalej s tichomorskými krajinami rokovať, aby dosiahol širšiu dohodu o spolupráci.



Podľa šéfa čínskej diplomacie spochybňovali niektorí účastníci summitu motívy Číny v súvislosti s jej navrhovanou zvýšenou aktivitou v Tichomorí.



"Nebuďte príliš úzkostliví a nervózni, pretože spoločný rozvoj a prosperita Číny a všetkých ostatných rozvojových krajín povedie len k väčšej harmónii, spravodlivosti a väčšiemu pokroku v celom svete," uviedol Wang.



Obavy týkajúce sa dohody s Čínou vyjadril napríklad prezident Mikronézie David Panuelo, ktorý v liste adresovanom regionálnym lídrom uviedol, že navrhovaná dohoda je "neúprimná" a zaistí Číne vplyv na vlády daných krajín a ekonomickú kontrolu nad kľúčovými odvetviami priemyslu.



Podľa fidžijského premiéra Franka Bainimaramu je dôležitá zhoda a nová regionálna dohoda môže byť uzatvorená až po dosiahnutí širšieho konsenzu.