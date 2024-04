Peking: Čína sa nepodvolí kritike ani tlaku za vzťahy s Ruskom

Peking 10. apríla (TASR) — Čína sa nepodvolí kritike ani tlaku za prehlbovanie svojich vzťahov s Ruskom. V stredu to v reakcii na kritiku námestníka ministra zahraničných vecí USA Kurta Campbella povedala hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning. Informovala o tom agentúra AFP.



Mao Ning ďalej uviedla, že „Čína a Rusko majú právo nadviazať normálnu hospodársku a obchodnú spoluprácu“. Do tohto druhu spolupráce by sa podľa nej nemalo zasahovať ani ju obmedzovať, dodala.



Čína a Rusko sa v utorok zaviazali posilniť strategickú spoluprácu. Stalo sa tak počas návštevy ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova v Číne, kde rokoval s prezidentom Si Ťin-pchingom a svojím rezortným partnerom Wang Im.



Čínsky prezident podľa štátnych médií povedal, že jeho krajina je pripravená „posilniť bilaterálnu komunikáciu“ a „multilaterálnu strategickú koordináciu“ s Ruskom.



USA prostredníctvom Campbella v utorok varovali Čínu, že ju budú brať na zodpovednosť za pokračujúcu podporu Rusku počas vojny na Ukrajine. Územné zisky Ruska by podľa neho mohli zmeniť pomer síl v Európe "spôsobom, ktorý je úprimne povedané neprijateľný".



„Číne sme otvorene povedali, že ak to bude pokračovať, ovplyvní to vzťahy medzi USA a Čínou. Nebudeme nečinne sedieť a hovoriť, že je všetko v poriadku," vyhlásil Campbell na podujatí neziskovej organizácie Národný výbor pre americko-čínske vzťahy (NCUSCR). Dodal, že pre Spojené štáty je historicky najdôležitejšou misiou zachovanie mieru a stability v Európe.



USA opakovane pohrozili sankciami, ak Čína urobí zásadné kroky na podporu Ruska. Peking tvrdí, že vo vojne na Ukrajine zaujíma neutrálny postoj a oficiálne podporuje politické riešenie ukončenia bojov.