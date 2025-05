Čína sa ohradila proti obvineniu Česka z kybernetickej špionáže

Praha 28. mája (TASR) - Čínske veľvyslanectvo v Prahe sa ohradilo voči obvineniu Česka z kyberšpionáže na miestnom ministerstve zahraničných vecí. Prípad odhalili české tajné služby. Za špionážou zameranou na emailovú komunikáciu pracovníkov rezortu bola podľa nich skupina APT31 napojená na čínske ministerstvo štátnej bezpečnosti. Český premiér Petr Fiala na sociálnej sieti X v stredu uviedol, že vláda situáciu berie s maximálnou vážnosťou, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Čína je obvineniami českej strany „silne znepokojená“ a označila ich za neopodstatnené. Vo vyjadrení zverejnenom sa webe veľvyslanectva kritizovala, že ju ČR bez dôkazov a pod zámienkou kybernetickej bezpečnosti očierňuje. „Musíme zdôrazniť, že čínska strana s tým rozhodne nesúhlasí a v súlade so zákonom bojuje proti všetkým formám kybernetických útokov. Hackerské útoky nepodporuje, nepropaguje ani netoleruje. Zároveň rozhodne nesúhlasíme s tým, aby niektoré štáty zneužívali otázku kybernetickej bezpečnosti na presadzovanie svojich úzkoprsých geopolitických záujmov,“ podotklo čínske veľvyslanectvo.



Vyzvalo tiež českú vládu, aby okamžite napravila svoje „nesprávne postupy“, ukončila „mikrofónovú diplomaciu“ a plnila rámec zodpovedného správania sa štátov OSN.



Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský na tlačovej konferencii po rokovaní vlády nechcel spresniť, akým spôsobom sa agenti do siete dostali. „Nie je podstatné, akým technologickým spôsobom sa tí aktéri do siete dostali. Historicky mala viacero problémov, bolo tam mnoho neaktualizovaných technológií, takže oni ten prístup dokázali v určitej fáze znovu získať,“ naznačil minister a dodal, že špiónov najviac zaujímali dokumenty týkajúce sa Ázie.



Podľa Fialu sa hrozbu podarilo odhaliť vďaka práci českých spravodajských a bezpečnostných zložiek. „Berieme túto situáciu s maximálnou vážnosťou a podnikáme kroky k posilneniu ochrany kľúčových inštitúcií, aby sa v budúcnosti minimalizovalo riziko podobných útokov,“ napísal na sociálnej sieti Fiala a poďakoval sa za spoluprácu spojencom v EÚ a NATO.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)