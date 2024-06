Čína sa ohradila voči tvrdeniu Stoltenberga o dôsledkoch podpory Ruska

Peking 18. júna (TASR) - Čína sa v utorok ohradila voči vyjadreniam generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberg, ktorý ju obvinil z eskalovania vojny na Ukrajine podporou Ruska. Aliancia by sa podľa Pekingu mala skôr venovať sebareflexii ako očierňovaniu a útokom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Stoltenberg v pondelok počas návštevy Washingtonu vyhlásil, že NATO by malo od Číny vyžadovať finančnú kompenzáciu za jej pomoc Rusku. Americkí predstavitelia v tejto súvislosti hovoria, že Peking masívne zvýšil export s cieľom pomôcť prebudovať zbrojný sektor Moskvy.



Čína sa v otázke vojny na Ukrajine predstavuje ako neutrálna strana a tvrdí, že Kyjevu ani Moskve neposiela vojenskú pomoc - na rozdiel od Spojených štátov a ďalších západných spojencov Ukrajiny.



"Odporúčame (Aliancii), aby prestala hádzať vinu a rozsievať nezhody, neprilievala olej do ohňa a nevyvolávala konfrontáciu, ale radšej urobila niečo praktické pre politické urovnanie krízy," uviedol v utorok hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa strategické partnerstvo medzi Ruskom a Čínou iba prehĺbilo, píše agentúra AFP. Peking však spochybňuje tvrdenia Západu, že prispieva k vojenskému ťaženiu Moskvy.



Ministri zahraničných vecí krajín skupiny G7 v piatok vyjadrili znepokojenie nad vývozom materiálov dvojakého použitia a komponentov pre zbrane čínskymi firmami do Ruska, ktoré sa podľa nich následne používajú vo vojne na Ukrajine.