Čína sa po stretnutí Bidena a Kišidu sťažuje, vraj ju tam špinili

Peking 11. apríla (TASR) - Čína vo štvrtok vyjadrila nespokojnosť s niektorými výstupmi zo stredajšieho stretnutia amerického prezidenta Joea Bidena s japonským premiérom Fumiom Kišidom vo Washingtone. USA a Japonsko tam údajne "očierňovali a napádali" Čínu. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Ignorujúc závažné obavy Číny, USA a Japonsko očierňovali a napádali Čínu v otázkach Taiwanu a námorných záležitostí, hrubo zasahovali do vnútorných záležitostí Číny a vážne porušili základné normy upravujúce medzinárodné vzťahy," uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.



Obaja lídri predstavili plány na reštrukturalizáciu vojenského velenia USA v Japonsku, čo je najväčšia zmena od 60. rokov minulého storočia. Cieľom tohto kroku je zvýšiť akcieschopnosť amerických a japonských síl v prípade krízy v regióne, napríklad pri čínskej invázii na Taiwan.



Americký prezident trvá na tom, že modernizačné plány ozbrojených síl vo východnej Ázii sú "čisto obranného charakteru". Na otázku týkajúcu sa Kišidovej návštevy a zlepšenia vzťahov Mao reagovala, Čína je s tým "veľmi nespokojná a dôrazne proti tomu protestuje a podala oficiálne podnety príslušným stranám".



"Americko-japonské vzťahy by nemali zasahovať do záujmov iných krajín ani ich poškodzovať a narúšať mier a stabilitu v regióne," dodala čínska hovorkyňa.



Kišida vo Washingtone vyzdvihol spojenectvo medzi Japonskom a USA ako kľúčové pre udržanie mieru a demokracie v regióne. Zároveň vyzval na "mier a stabilitu" v Taiwanskom prielive.



"Otázka Taiwanu je výlučne vnútornou záležitosťou Číny," uviedla Mao a dodala, že Čína nedovolí, aby do nej zasahovala akákoľvek vonkajšia sila.